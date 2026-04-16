Inglewood, California. Stephen Curry anotó 27 de sus 35 puntos en la segunda mitad, Al Horford encestó cuatro triples durante la electrizante remontada de Golden State en el cuarto periodo, y los Warriors avanzaron en el torneo de play-in de la NBA, al imponerse el miércoles 126-121 sobre los Clippers de Los Ángeles.

El séptimo triple de Curry rompió el empate con 50.4 segundos por jugar por los Warriors, décimos preclasificados, que borraron una desventaja de 13 puntos en el cuarto periodo.

STEPH CURRY GIVES THE WARRIORS THE LEAD!



GSW 120

LAC 117



50.4 TO PLAY IN A MUST-WIN GAME 🍿 pic.twitter.com/HgYTHtLlOp — NBA (@NBA) April 16, 2026

Golden State cerró con una racha de 16-6 y dejó a Kawhi Leonard sin anotar en el cuarto periodo hasta los últimos 16 segundos.

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Tras esta remontada que desafió al tiempo, Curry, Draymond Green y los Warriors, curtidos en la postemporada, están a un partido de conseguir otro boleto a los playoffs pese a terminar con un registro de 37-45 en la campaña regular y perder a Jimmy Butler por el resto del curso en enero.

Los Warriors viajarán para enfrentar a Phoenix el viernes, y el ganador avanzará para medirse al campeón defensor Oklahoma City en la primera ronda.

Leonard anotó 21 puntos por los Clippers, que se quedaron fuera de los playoffs por primera vez desde 2022 y apenas por tercera ocasión durante su racha de 15 temporadas consecutivas con marca ganadora. Bennedict Mathurin lideró a Los Ángeles con 23 puntos y Darius Garland sumó 21 puntos y ocho asistencias mientras lidiaba con problemas de faltas.

Los Clippers ganaban 98-85 con 9:53 por jugar, pero Curry, de 38 años, encabezó la furiosa remontada de Golden State junto a Kristaps Porzingis, quien anotó 20 puntos, y el dominicano Horford, quien finalizó con 39.

Golden State recibió una clásica avalancha de Curry en la segunda mitad; regresó hace apenas cinco partidos tras una ausencia de 27 encuentros por una lesión de rodilla. Anotó 16 puntos en un lapso de seis minutos del tercer periodo para mantener a los Warriors en la pelea mientras los Clippers estaban cerca de despegarse.

Después de que Horford encestó tres triples en el tramo final del cuarto periodo, una bandeja del brasileño Gui Santos con 2:45 por jugar recortó la ventaja a 115-114. El cuarto triple de Horford puso a los Warriors arriba 117-115 con 2:12 restantes.

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Los Clippers se recuperaron de un caótico inicio de 6-21 para terminar 42-40 en la 15ª temporada consecutiva con marca ganadora de esta franquicia que alguna vez fue desdichada, la racha activa más larga de la NBA. Pero dos derrotas al final de la temporada ante Portland hicieron caer a Los Ángeles al noveno puesto de preclasificación, lo que obligaba a los Clippers a conseguir dos victorias en el play-in en lugar de una para meterse a los playoffs.

Tras aportar apenas ocho puntos con 2 de 9 en tiros de campo en la primera mitad, Curry anotó 16 puntos y encestó tres triples en seis electrizantes minutos del tercer periodo.

El árbitro Ben Taylor se retiró poco después del descanso por una lesión. Fue reemplazado por el árbitro suplente Sean Corbin.