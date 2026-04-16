El director de torneo de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) ha dejado sin efecto una resolución previa y validado la victoria de las Cangrejeras de Santurce en el tercer partido de la serie semifinal A ante las Valencianas de Juncos, tras atender una moción de reconsideración relacionada con una controversia en la redesignación de la jugadora líbero.

La determinación se produjo luego de una vista remota urgente celebrada el 13 de abril, en la que participaron oficiales de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), el cuerpo arbitral del partido, así como representantes de las Cangrejeras y de las Valencianas de Juncos, equipo que había presentado la protesta original.

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El caso giró en torno a la alegada redesignación ilegal de la líbero de Santurce durante el tercer parcial del encuentro disputado el 10 de abril. Durante la vista, se examinó el informe arbitral, la hoja oficial de anotaciones y los argumentos de ambas partes.

El director de torneo, José Rafael Servera, determinó que el proceso de redesignación de la nueva líbero fue “erróneo y equivocado”, pero adjudicó la responsabilidad exclusivamente al cuerpo arbitral, eximiendo de culpa a las jugadoras y al equipo de Santurce.

Según la resolución, los árbitros admitieron que omitieron documentar información clave en la sección de observaciones de la hoja de anotaciones, incluyendo aspectos relacionados con la inhabilitación de una jugadora previa a la redesignación. Aunque sostuvieron que el procedimiento se realizó conforme a su interpretación de las reglas de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), reconocieron que la omisión fue reglamentariamente incorrecta.

La Dirección concluyó que, pese a los errores administrativos, el resultado deportivo no se vio alterado de manera sustancial, por lo que procedía mantener el triunfo de Santurce en ese partido.

Asimismo, el organismo señaló que la falta de reconocimiento temprano del error por parte del cuerpo arbitral provocó la paralización de la serie y generó una controversia innecesaria que afectó el desarrollo del torneo.

En su resolución, también se recordó la obligación reglamentaria de los árbitros de informar al director de torneo sobre incidentes ocurridos en los partidos, señalando que dicha comunicación no se produjo en este caso.

Finalmente, la LVSF indicó que ambos equipos deberán acordar las fechas para reanudar la serie semifinal A y no descartó la posibilidad de juegos en días consecutivos para evitar mayores atrasos en el calendario.

Las Cangrejeras dominan la serie por 3-0 luego de triunfos por parciales 3-0, 3-1 y 3-2 en los primeros tres juegos de la serie.