Inglewood, California. Stephen Curry encestó siete triples y anotó 35 puntos, cautivando a todos los aficionados presentes en el Intuit Dome con otra deslumbrante exhibición de su inigualable habilidad en el tiro.

En el último cuarto de un partido de eliminación, Draymond Green se enfrentó a Kawhi Leonard y apagó por completo a uno de los mejores anotadores de su generación.

Curry y Green ya lo han hecho y ganado todo durante sus 14 años y cuatro campeonatos juntos. La visita de los Golden State Warriors a Los Angeles Clippers el miércoles por la noche no era más que un partido de desempate por el derecho a viajar a Phoenix después de una temporada regular difícil que terminó con Golden State ocho partidos por debajo de .500 y en 10mo lugar en la Conferencia Oeste.

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Y sin embargo, tanto el estilo como la sustancia de esta victoria por 126-121 evocaron indeleblemente la brillantez de la época dorada de los Warriors.

Los pocos hombres que se han quedado durante todo el viaje estaban encantados de viajar atrás en el tiempo.

“Por una noche, fuimos nosotros. Volvemos a ser campeones”, dijo el entrenador Steve Kerr. “Y sé que puede parecer una locura para todo el mundo. Es un partido de play-in. Me da igual. Es absolutamente hermoso de ver”.

Curry lo expresó de forma aún más sencilla: “Para eso se vive”.

El escolta de los Golden State Warriors Stephen Curry celebra después de anotar durante la segunda mitad de un partido de baloncesto del torneo de play-in de la NBA contra los LA Clippers, el miércoles 15 de abril de 2026, en Inglewood, California (AP Photo/Mark J. Terrill).

Golden State remontó una desventaja de 13 puntos en el último cuarto gracias a Curry, que anotó 27 puntos en una segunda parte dominante. Mientras él se encargaba de la ofensiva, Green tomó el liderazgo defensivo con un esfuerzo asfixiante contra Leonard, que no pudo anotar en el último cuarto hasta que los Clippers se cocinaron.

Los Warriors también recibieron contribuciones estelares de dos recién llegados. Kristaps Porzingis logró 20 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias con una emocionante serie de grandes jugadas, y Al Horford, de 39 años, sorprendió a todo el estadio cuando encestó cuatro triples en el último cuarto de apenas su tercer partido desde que se perdió un mes por una distensión en la pantorrilla derecha.

Curry rompió el empate con su última canasta de 3 puntos, cayendo sobre la primera fila de aficionados de los Clippers mientras el balón perforaba la red a falta de 50 segundos. La superestrella jugaba sólo su quinto partido desde que regresó de una ausencia de 27 partidos por una lesión de rodilla, y demostró exactamente por qué rechazó cualquier idea de que debía encerrarse durante el verano.

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“Para esto trabajas todo el año, todo el verano, la temporada baja”, dijo Curry. “Todavía no tenemos garantizada una serie (de playoffs), pero estas noches hacen que todo merezca la pena, porque sientes la ansiedad de tener que rendir cuando las luces brillan, partido a vida o muerte. ... Teniendo en cuenta cómo ha ido nuestra temporada, todas las lesiones y todo eso, para nosotros jugar como lo hicimos esta noche fue especial.”

Green no anotó en el último cuarto, pero los Warriors le dieron crédito a su stopper defensivo por sofocar a Leonard, cuyo juego para Toronto en las Finales de la NBA 2019 todavía es doloroso en la mente de los fanáticos de Golden State.

Con Green acosando cada uno de sus movimientos, Leonard sólo hizo dos tiros en el último cuarto. Leonard terminó con 21 puntos, aunque tuvo una fracción de su impacto habitual en los partidos de los Clippers.

Leonard calificó a Green de “defensor del Salón de la Fama. Era difícil incluso subir tiros”.

Green pensó que los Warriors podrían ser aspirantes al título esta temporada, pero no fue así. Jimmy Butler causó baja para toda la temporada en enero, Moses Moody se quedó fuera en marzo y Golden State terminó la temporada regular con una racha de 5-15, su peor marca en una temporada regular completa desde 2012.

Pero después de eliminar a Los Ángeles, Golden State está a una victoria de entrar en los playoffs de todos modos. Incluso para los Warriors, que ya lo han ganado todo, la oportunidad de hacer lo improbable es irresistible.

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“Sé que no estamos satisfechos”, dijo Curry. “Queremos ir a Phoenix y garantizarnos una serie de playoffs contra OKC. Ése es el próximo objetivo, pero para nosotros, concentrarnos en sólo 48 minutos, averiguar cómo conseguir una victoria, sabiendo que el partido no iba a ser perfecto, estábamos todos muy comprometidos con eso. Los ocho chicos que salieron a la pista contribuyeron a conseguirlo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.