Una noche de contrastes definió la acción del jueves en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), con dos juegos decididos en los últimos segundos, una remontada destacada y una victoria dominante que reafirmó lideratos.

El cierre más dramático se vivió en el oeste, donde los Indios de Mayagüez defendieron su cancha al superar 102-101 a los Criollos de Caguas. El equipo local revirtió una desventaja de doble dígito en la segunda mitad y aseguró el triunfo desde la línea de tiros libres en los instantes finales.

Mayagüez, que ahora juega para 6-5, encadenó su cuarta victoria consecutiva pese a enfrentar un déficit de hasta 15 puntos en el tercer periodo. La reacción redujo la diferencia a una posesión antes del último parcial, donde el intercambio ofensivo se mantuvo hasta los segundos finales. Dos tiros libres de Sam Waardenburg inclinaron el marcador, mientras Caguas falló su intento final. Nathan Sobey lideró a los ganadores con 26 puntos, y Waardenburg añadió 25 con 11 rebotes. Por los visitantes, Moses Brown registró 26 unidades y 17 capturas.

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En el área metro, los Mets de Guaynabo resolvieron otro desafío cerrado al imponerse 98-94 sobre los Gigantes de Carolina/Canóvanas. El duelo se caracterizó por constantes cambios en la delantera y se decidió por la ejecución en los minutos finales.

Guaynabo, que mejoró a 5-7, encontró ventaja definitiva con un triple oportuno y mantuvo la diferencia con efectividad desde el tiro libre. Ysmael Romero encabezó la ofensiva con 27 puntos y 13 rebotes, acompañado por Jaysean Paige con 26 y Maxwell Abmas con 21. Jaylen Nowell fue el mejor anotador por Carolina/Canóvanas con 27.

Distinto fue el panorama en el noroeste, donde los Atléticos de San Germán controlaron el partido desde el inicio para vencer 112-86 a los Piratas de Quebradillas. Un primer parcial de amplia ventaja marcó el tono del encuentro, que nunca volvió a ser competitivo.

San Germán colocó su marca en 9-3, apoyado en 33 puntos de Georgie Pacheco, incluidos 10 tiros de tres. André Curbelo contribuyó con un doble-doble de 12 puntos y 12 asistencias. Quebradillas, por su parte, sigue sin victorias en la temporada.

En Manatí, los Santeros de Aguada completaron otra actuación efectiva como visitantes al derrotar 94-87 a los Osos de Manatí. Tras una primera mitad adversa, Aguada ajustó en el tercer parcial y controló el ritmo en el cierre.

Seis jugadores de los Santeros anotaron en doble cifra, con Antonio Ralat liderando con 18 puntos. Kendric Davis destacó por los Osos con 29.

La jornada del viernes presenta dos compromisos adicionales, con los Cangrejeros de Santurce visitando a los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo midiéndose a los Leones de Ponce.