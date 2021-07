Confirmada la eliminación del Equipo Nacional de Baloncesto masculino en el preolímpico a Tokio en Serbia, el dirigente nacional Eddie Casiano dijo que el grupo de jugadores que jugaron para él en el evento promete.

La selección perdió sus dos encuentros en el Repechaje Olímpico y quedó eliminado en la fase semifinal del evento, como se le había anticipado semanas antes, luego de la indisponibilidad para jugar en Serbia de jugadores con experiencia o físico.

Fue la cuarta vez corrida (17 años) en que Puerto Rico falla en clasificar a los Juegos Olímpicos.

El técnico Eddie Casiano, exintegrante del último equipo de baloncesto boricua olímpico que brilló en Atenas 2004, lamentó la eliminación, pero alabó el grupo de jugadores en base a la entrega, disciplina y desempeño en cancha ante equipos mundialistas.

“Para mi este grupo es peculiar. Es de los mejores que tuve porque quería aprender, con mucha intensidad en las prácticas. No había quejas. No había grupos que no querían practicar y dividían el equipo. Había mucho entusiasmo y estaban bien receptivos”, dijo el dirigente bajo contrato hasta el 2023.

“Y eso dice mucho porque cosas buenas pueden suceder. Perdimos. Eso es claro, pero de lo buenos es que por lo menos dimos un paso grande hacia el frente. El grupo hay que mantenerlo y añadirle algunas piezas para seguir llevándolo”, agregó.

“A (George) Conditt lo pusimos a empezar y sorprendió a todo el mundo con sus cualidades ante un nivel mundial. Él está acostumbrado a jugar con jugadores de su edad. (Timajh) Parker está muy bien. Gary (Browne) demostró por qué juega en Europa. Gian (Clavell), (Isaiah) Piñeiro son tipos de ese nivel. Hay que añadirles piezas positivas, no personas que vengan aquí pensando que esto es un trampolín para jugar en Europa o un club social”.

Puerto Rico ante toda la adversidad demostramos corazón y pasión por nuestra patria lamentablemente no salimos con el resultado que queríamos pero si con la motivación. Gracias a todo los que nos apoyaron sin ustedes no somos nada. En la unión está la fortaleza . 🗣🇵🇷❤️ pic.twitter.com/xOpJOTO2zt — Gian Clavell (@clavelito04) July 3, 2021

Si Puerto Rico hubiera logrado un pase a Tokio, hubiera significado regresar a la sede olímpica en la que terminó en la cuarta posición en las Olimpiadas del 1964 con jugadores como Juan ’Pachín’ Vicens, Teo Cruz, Johnny Báez y el abanderado de la delegación de Puerto Rico, Jaime Frontera.

El Equipo Nacional sufrió físicamente en Serbia y pagó el precio en la estámina durante encuentros en que entraron al periodo final al alcance de los rivales.

Casiano dijo que los rivales desgastaron a los boricuas.

“Nos quedamos un poco sin gasolina por el esfuerzo sobre natural de nosotros de competir en ambos lados de la cancha. Defensivamente te obligan a rotar y, en ofensiva, te pegan y chocan y eso desgasta mucho el nivel de juego”, dijo.

Puerto Rico asistió a Serbia con ausencias de jugadores experimentados como José Juan Barea y físicos como Tyler Davis. Tampoco asistió Shabazz Napier, quien demostró su capacidad para ayudar en el nivel internacional en su primera participación con Puerto Rico este año.

Lo ocurrido en Serbia fue anticipado por las ausencias de jugadores.

Casiano dijo que José Juan Barea tiene las puertas abiertas luego de que tengan una conversación. ( Ramon Tonito Zayas )

Casiano reaccionó este domingo a los sucesos de bajas de talentos en los meses previos a la salida del Equipo hacia Serbia. Además de Barea, Napier y Davis, también fueron bajas Ramón Clemente y Javier Mojica por retiros del Equipo Nacional. Ya se había retirado anteriormente David Huertas.

Las bajas parecieron una secuela a la crisis que tuvo el Equipo Nacional al principio de año, cuando Barea dijo públicamente que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico debía cambiar a Casiano de la dirección porque no logró los resultados esperados.

Casiano reaccionó diciendo que es el fin de una era para muchos de esos jugadores.

“Son ciclos. Las etapas y ciclos terminan. Yo me retiré a los 36 años. Hay que continuar. Cuando termine mi contrato, yo salgo. Estos jugadores entrados en edad deben salir. Vienen jugadores jóvenes a los que hay que darles oportunidad. Ese grupo que cogí en el 2016 estaba terminando. Me tocó una parte difícil. Ese grupo tuvo muchos problemas, como que tuvieron cinco dirigentes distintos y no tuvo continuidad. Ahora hay luz al final del túnel”, dijo.

Barea no se ha retirado, aunque parece que aceptará un trabajo como asistente en el cuerpo técnico de los Mavericks de Dallas en la NBA.

“José Juan es un glorioso jugador de Puerto Rico, pero como todo... aquí estamos formando una cultura. Si él quiere ser parte de esa cultura, tiene que trabajar igual que todo el mundo. Con el respeto de que sabemos el nivel de jugador que es, pero para estar en un equipo como éste necesitamos buscar jugadores que puedan asimilar el trabajo y ser líderes positivos. Él lo podría hacer, pero tendría que hablar conmigo en algún momento y se dialoga. No tengo ningún tipo de problema con Barea”, dijo.