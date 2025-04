Eddie Casiano está consciente de que los fanáticos de San Germán están pidiendo a gritos que los Atléticos traigan a un refuerzo del calibre de Hassan Whiteside o JaVale McGee.

Pero, en la era moderna del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los equipos de mercados pequeños, como San Germán, no pueden igualar los contratos que franquicias como los Cangrejeros de Santurce y los Vaqueros de Bayamón les ofrecen a los importados.

Por eso, al dirigente y gerente general del “Monstruo Anaranjado” se le ha hecho difícil encontrar a un refuerzo que ayude a los Atléticos en medio de una racha de cinco derrotas, mientras Rondae Hollis Jefferson se recupera de una contusión en el abdomen que sufrió en la última jugada de la serie final de la PBA de Filipinas.

“(Hollis-Jefferson) tiene una contusión. Está descansando y no se sabe cuándo va a estar listo. Lógicamente, nosotros no podemos esperar por él. Quisiéramos tenerlo, pero no podemos. Mitch Creek está jugando en Turquía y estamos buscando opciones, y no las hay. Buscar jugadores de ese nivel en esta nueva era es difícil. Nosotros no podemos pagarle $100,000 mensuales a ningún jugador. Eso es irreal en el mercado de nosotros”, expresó Casiano a preguntas de Primera Hora frente al camerino visitante del Coliseo Roberto Clemente tras el revés del viernes ante los Cangrejeros.

“Antes tú no veías refuerzos de $100,000 a $200,000 mensuales. Ahora no es así, y tenemos que ser realistas. Nosotros no estamos en ese nivel. La liga ha cambiado totalmente. En 2022, teníamos unas reglas y había un balance de cuánto tú le pagabas a los refuerzos y a los nativos. Hoy en día, eso no existe y el espectáculo se está viendo mucho mejor. Los tres refuerzos les dan una imagen espectacular a la liga, pero no somos el tipo de franquicia que puede pagar esa cantidad”, abundó en referencia a la eliminación del tope salarial para los refuerzos y el aumento al sueldo colectivo por equipo que la liga aprobó en marzo de 2024.

Rondae Hollis- Jefferson, en uniforme de los Atléticos de San Germán. ( BSN )

A raíz de esa enmienda, el tope salarial colectivo pasó de $450,000 a $900,000, hasta un máximo de $1,400,000 con penalidades. El tope salarial colectivo de los Atléticos, cuyo hogar, el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, tiene una capacidad de alrededor de 4,000 personas, no llega a esa cifra.

San Germán regresó a la serie final en 2022, luego de 25 años de ausencia. En 2023, llegaron hasta las semifinales, pero en el torneo pasado no lograron avanzar a la postemporada. Este año, el mercado de jugadores del BSN es otro y no van por buen camino.

El otrora canastero compartió que la participación de Creek con los Atléticos esta campaña no es segura, luego de firmar con el Trabsonspor BK en la TBL de Turquía. Ante la lesión de Hollis-Jefferson y la situación de Creek, San Germán se ha visto obligado a afrontar el torneo sin las principales armas ofensivas con las que esperaba contar este año.

“No es una excusa porque estamos perdiendo, pero esto es un proceso nuevo. Esto no es el 2022, que yo tenía a jugadores maduros. Esta vez, tenemos jugadores jóvenes que deben pasar por un proceso y hemos pagado el precio porque no hemos podido conectar con los refuerzos. Al pensar que íbamos a tener dos jugadores de impacto, no se nos dio y estamos tratando de, como quien dice, sobrevivir con lo que tenemos”, indicó.

A lo largo de esta mala racha, los Atléticos han perdido contra Quebradillas, Mayagüez, Guaynabo y Santurce. Ocupan la quinta posición de la Conferencia B, con el segundo peor récord en la liga (1-6). Durante ese tiempo, tuvieron en sus filas a los importados Sam Mennenga, Darius Days y Davon Jefferson, quien fue sustituido por Joseph Young a partir de los últimos dos juegos. Young fue el mejor ante Santurce, con 28 puntos, seis asistencias y seis rebotes.

Aunque su equipo no atraviesa su mejor momento, Casiano se ha mantenido tranquilo, consciente de que cuenta con un elenco repleto de jugadores jóvenes. Una situación muy distinta a la que vivió en su primera temporada al mando del “Monstruo Anaranjado” en 2022.

“Es un grupo totalmente nuevo y está haciendo química. Hay jugadores que no están acostumbrados a estar en este ambiente. Kyle Rose y André Curbelo son chamacos jóvenes. Antonio Gordon tiene 23 años también. Estamos tratando de aglutinar toda la química del grupo y ver cómo podemos, a la misma vez, ganar, pero este es el proceso que tenía que pasar en 2022″, explicó.

André Curbelo está participando en su primera temporada en el BSN. ( Baloncesto Superior Nacional )

“Al tú romper el equipo, tienes que pasar por un proceso, que está siendo bien difícil. Pero la energía de los jugadores ha demostrado que están tratando todos los días. Hay que pasar por un proceso y no tenemos una varita mágica. Eso no existe. Nadie esperaba que nosotros lográramos lo que hicimos en 2022 y la pegamos con dos refuerzos espectaculares (Hollis-Jefferson y Nate Mason)”, añadió.

En años anteriores, el núcleo nativo de San Germán era encabezado por Tjader Fernández, Luis “Pelacoco” Hernández, Josué Erazo y José “Money” Rodríguez. Fernández es el único que permanece en el equipo, ya que los otros fueron traspasados. En el caso de Curbelo, fue la quinta selección en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2025, mientras que Rose está apenas en su segunda temporada en el BSN.

A pesar de esta situación, Casiano entiende que los Atléticos podrían tener una opción real a competir por el campeonato si firman a los importados correctos y el elenco nativo continúa mejorando con el pasar de cada jornada.