Eddie Casiano y José Juan Barea fueron a la guerra baloncelística el pasado fin de semana conociendo ambos el contenido de la entrevista que se publicaría minutos después de Puerto Rico derrotara a Bahamas en el cierre del torneo clasificatorio y en la que el capitán del Equipo Nacional ofreció su opinión de que la Federación de Baloncesto debería sacar el piloto del puesto de dirigente nacional.

Dos personas consultadas por este medio de forma separada, quienes tienen cercanía al Equipo Nacional pero pidieron no ser identificados, aseguraron que Casiano supo lo que Barea dijo en la entrevista en el programa One On One de DePlaymaker casi una semana antes del evento tras requerirle al canastero que le dijera lo que dijo en el programa.

“Eddie le pidió a Barea que le dijera lo que dijo. El Playmaker había lanzado un vídeo en redes diciendo que había una entrevista que le aguantaría hasta después del torneo para supuestamente no afectar las cosas en el equipo, y ante eso Casiano le preguntó a Barea que dijo y él se lo expresó”, confió uno de los entrevistados.

Pese a que la revelación de Barea de seguro no fue del agrado de Casiano, ambos a la larga trabajaron juntos en el torneo y hasta se vieron en sintonía de celebración durante el partido más importante de la ventana ante Bahamas, el que definía el pase entre ambos equipo al torneo AmeriCup 2022. Fue el juego en el que Barea aportó 26 puntos con siete rebotes y ocho asistencias para encabezar a los boricuas y guiarlos a una victoria por final 102-97.

Así las cosas, Casiano y Barea fueron capaces de poner a un lado sus propias agendas en torno al asunto, aunque eso no quiere decir que el tema ya se haya resuelto. Ahora bien, eso da visión de que a la larga ambos podrían coexistir en la Selección de cara al Repechaje Olímpico que se realizará en Serbia este verano.

Claro está, aún falta ver si Casiano se expresará sobre el tema, algo que según se conoció, lo tiene previniendo salir a hablar de manera emocional.