Cuando Tremont Waters se reportó hace casi dos semanas a los Gigantes de Carolina, los campeones defensores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) estaban casi en el sótano de la Sección B.

Pero desde que Waters regresó, los Gigantes han salido airosos en seis de sus últimos siete partidos, incluyendo una racha de cinco victorias que extendieron el miércoles ante los Criollos de Caguas.

De estar en la quinta posición, Carolina está ahora en la lucha por el segundo lugar de su sección con Caguas y a un juego del primero, que lo ocupan los Mets de Guaynabo (13-9). Y aunque el estelar armador no es el líder en puntos de la escuadra en muchas noches, el efecto de tener al “Señor Aguas” en cancha se está viendo en los resultados.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo sabe la habilidad que tiene Tremont. Tiene la capacidad de ir para ambos lados. Puede ir para la derecha, izquierda, anotar de afuera, penetrar o pasar el balón, pero yo creo que lo mejor que él tiene es su personalidad. Hace una química increíble y no es un tipo que está hablando mucho”, expresó el dirigente de los Gigantes, Carlos González, a Primera Hora .

“Es un tipo más de acción y todo el mundo lo sigue por eso”, agregó.

“Él controla el juego”

Desde cara a la jornada del jueves, Waters acumula un promedio de 13.3 puntos y 6.3 asistencias. Durante los siete juegos que ha disputado, ha tenido encuentros como el del lunes contra los Osos de Manatí en el que anotó apenas tres puntos, fallando siete de sus ocho tiros de campo. Pero también ha brillado como lo hizo el miércoles frente a los Criollos con 26 unidades, incluyendo tres triples, y seis asistencias.

Y es que según su compañero George Conditt IV, el también armador de la Selección Nacional no necesita anotar para dominar al equipo contrario.

“Todo se trata de la forma como él controla el juego. La gente piensa que Tremont va a venir a anotar solamente, pero no. Él controla el juego”, aseguró Conditt IV.

“En el penúltimo juego, él solo anotó tres puntos y ganamos por 15. Tremont simplemente hizo su trabajo y controló el juego. Él es un armador natural, y sabemos que siempre podemos contar con él si necesitamos un canasto difícil o bajar el ritmo del partido”, contó.

PUBLICIDAD

Preocupados los Gigantes con las salidas de Waters y Conditt IV

Carolina cayó en un buen ritmo en un momento crucial de la temporada, pero perderán a Waters y Conditt IV el 18 de junio debido a que forman parte de los 12 jugadores que fueron escogidos para representar a la isla en el Repechaje Olímpico. Para el torneo de clasificación olímpica, que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico del 2 al 7 de julio, la Federación de Baloncesto (FBPUR) les solicitó a los canasteros reportarse a las prácticas 14 días antes del evento.

George Conditt IV es uno de los 12 jugadores que formarán parte de la Selección Nacional en el Repechaje Olímpico. ( BSN )

González explicó que una de las opciones que los Gigantes están meditando es sustituir al base por Brandon Goodwin y mantener a Scottie James y Mike Scott como los refuerzos regulares. De esta forma, buscarían a un centro o un ala-pívot importado como reemplazo de Conditt IV. Sin embargo, esta complicada situación tiene a los Gigantes preocupados de que puedan descender en una Sección B que está bien cerrada.

“Sin duda, nos preocupa. Nos cambia el ritmo (perder a Waters). Sería empezar nuevamente con otro más. Tendríamos que ajustarnos a todo lo que estamos haciendo, pero es parte del proceso. No hay otra manera y hay que ajustarse a lo que viene”, dijo el entrenador de Carolina.

No obstante, los Gigantes no solo encaran un verano con cambios en su plantilla, sino también en su cuerpo técnico. De clasificar a la postemporada, el “calentón” no contará con el veterano asistente Leo Arill, ya que partirá el 9 u 11 de julio a Europa para incorporarse al grupo de entrenadores de la Selección Nacional femenina, que jugará en París 2024.

Por su parte, González se desempeña como asistente del Equipo Nacional masculino, pero indicó que hay una posibilidad de que se mantenga en las líneas de los Gigantes durante la fase regular, ya que la FBPUR está contemplando celebrar las prácticas del conjunto patrio en las mañanas.