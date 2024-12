Otra pieza clave en la conquista del campeonato de los Criollos de Caguas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) no continuará en el equipo para la temporada 2025.

Se trata del asistente Jorge Rincón, quien no llegó a un acuerdo con los Criollos tras ser parte del cuerpo técnico del dirigente Wilhelmus Caanen por las pasadas dos campañas. Su salida fue anunciada el jueves por el propio equipo en las redes sociales.

“La intención era regresar a Caguas. Es una súper organización. El coaching staff es ‘A+’ y tuvimos un gran año, pero no llegamos a un acuerdo. Yo había firmado por tres años con Caguas, pero el tercero era una opción y Caguas no lo cogió. Tratamos de negociar, pero no se dio. Sin embargo, estoy agradecido con todo lo que hizo Caguas”, contó Rincón en una entrevista con Primera Hora .

PUBLICIDAD

A raíz de esto, el técnico escuchó ofertas de otras franquicias del BSN y ya tiene un preacuerdo con una, que anticipó será oficializada este viernes.

“Es un poquito frustrante porque las intenciones eran volver, pero así es el negocio. No fue fácil. Uno piensa que uno ganando está seguro, pero las cosas se complican”, confesó.

Además de Rincón, los Criollos tampoco contarán con el delantero fuerte Devon Collier, luego de que este probara la agencia libre y terminara firmando con los Cangrejeros de Santurce por cuatro campañas.

Mientras que Rincón era la mano derecha de Caanen, Collier era uno de los principales canasteros de Caguas y hasta fue nominado al premio Sexto Hombre del Año. Finalizó la temporada promediando 8.4 puntos con 5.8 rebotes por partido.