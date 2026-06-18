El Baloncesto Superior Nacional (BSN) activó este jueves el Protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género tras el arresto del armador de los Cangrejeros de Santurce, Walter Hodge por un presunto incidente de violencia de género contra su pareja.

Como parte del proceso, la liga designó un comité investigador y ordenó la separación provisional del jugador de toda actividad oficial relacionada con el BSN. Más temprano en el día, los Cangrejeros también anunciaron la separación temporal del veterano canastero de los eventos del equipo.

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“El BSN reitera su rechazo absoluto a toda manifestación de violencia doméstica y de género. De igual forma, reafirma su compromiso con el debido proceso de ley y con la presunción de inocencia que ampara a toda persona hasta que se disponga lo contrario”, expresó la liga mediante declaraciones escritas.

Según dispone el Artículo VI: Sanciones de este protocolo del BSN no hay sanciones mínimas ni máximas preestablecidas. La determinación disciplinaria actual o eventual corresponderá al presidente de la liga, en este caso, Ricardo Dalmau, quien evaluará las circunstancias del caso, la severidad de la conducta imputada y el informe final presentado por el comité investigador.

Hodge fue trasladado esta tarde al Tribunal de Caguas para la posible radicación de cargos luego de estar detenido desde el miércoles en la Comandancia de dicho municipio.

De acuerdo con la querella, los hechos ocurrieron el pasado martes a las 10:30 p.m., cuando el jugador presuntamente profirió palabras soeces contra la mujer y la amenazó con divulgar fotografías íntimas.

Tras el incidente, la querellante acudió al cuartel de Caguas para presentar la denuncia. La investigación fue realizada por la agente Olivet Esteras, adscrita a la División de Violencia Doméstica de Caguas, junto al fiscal Pedro Mateo.

No es la primera ocasión en la que Hodge enfrenta señalamientos de esta índole. En mayo de 2018 fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Luis Muñoz Marín de Carolina, debido a que pesaba en su contra una orden de arresto en ausencia por alegados actos de violencia de género.

Posteriormente, en septiembre de ese año, se le radicaron cargos en ausencia por violación al artículo 3.2 de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y por maltrato agravado, ya que los hechos ocurrieron en presencia de un menor de edad. Sin embargo, el proceso judicial no continuó tras la entonces querellante no compareciera a vistas consecutivas celebradas en el Tribunal de Aguadilla.