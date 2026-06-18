El baloncelista Walter Hodge Jr. fue arrestado el mediodía del miércoles por un alegado incidente de violencia de género con su pareja en su residencia ubicada en la urbanización Ciudad Jardín en Gurabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la querellante, el pasado martes, 16 de junio a las 10:30 p.m., Hodge Jr. le profirió palabras soeces y la amenazó con la publicación de fotos íntimas.

Tras los hechos, la mujer acudió al Distrito de Caguas a presentar la querella. Allí, la agente Olivet Esteras de la División de Violencia Doméstica de Caguas junto al fiscal Pedro Mateo investigaron el caso.

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Se anticipa que hoy por la mañana a se radiquen cargos por maltrato.

Esta no es la primera vez que el baloncelista es detenido por un incidente similar. En mayo del 2018 fue arrestado a su llegada al aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde, ya que en ese momento pesaba una orden de arresto en ausencia por cargos de violencia de género.

En septiembre de ese año se le radicaron cargos en ausencia por violación al artículo 3.2 de la Ley 54 de Violencia Doméstica y por maltrato agravado ya que los sucesos ocurrieron delante de un menor.