El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) celebró el pasado fin de semana una reunión ordinaria de la Liga en Juana Díaz, donde la junta de directores y los apoderados de las franquicias realizaron varios nombramientos oficiales y avanzaron en los preparativos de cara a la temporada 2026.

Como parte de los acuerdos alcanzados durante el encuentro, se oficializó el nombramiento de José Bravo como nuevo apoderado de las Pollitas de Isabela. De igual forma, fueron confirmados Andros Álvarez y Ángel Juarbe como coapoderados de la nueva franquicia de las Cariduras de Fajardo, mientras que en Moca, Julio Cruz Cordero y Héctor Rodríguez fueron ratificados como coapoderados de las Explosivas.

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Para el presidente de la Liga, Luis Gabriel Miranda, es muy importante que se hayan confirmado estos nombres temprano en el calendario de trabajo.

“Isabela demostró el año pasado el potencial que tenía y queríamos darle seguimiento para que la cultura del equipo siga creciendo. Fajardo históricamente es un pueblo de deportes y de baloncesto. Sabemos lo que se puede lograr allí y tienen el respaldo para hacerlo. Todos los equipos se han preparado y han elevado el nivel de sus franquicias. Estoy seguro que el torneo de 2026 tendrá más éxito que el anterior. Buscamos que el crecimiento de nuestra institución sea constante y firme”, expresó Miranda.

Durante la reunión también quedaron definidos los detalles finales para la celebración del Combine 2026 del BSNF, evento que reunirá a las principales prospectos del baloncesto femenino puertorriqueño y que se llevará a cabo el próximo 27 de junio en el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La directora de Operaciones del BSNF, la licenciada Yanira Liceaga, destacó la importancia del proceso de identificación y evaluación de talento que realiza la Liga de cara al próximo torneo.

“El proceso de reclutamiento del Baloncesto Superior Nacional Femenino 2026 comenzó tan pronto concluyó la pasada temporada, con el objetivo de identificar y aglutinar el mejor talento disponible para nuestras franquicias. Nuestra liga continúa avanzando en su compromiso de fortalecer el talento femenino y de brindar a los equipos las mejores herramientas posibles para sus procesos de evaluación y selección de jugadoras”, dijo Liceaga.

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Asimismo, la ejecutiva resaltó el nivel de experiencia que aportarán las exjugadoras y profesionales encargadas de dirigir las sesiones del evento. “Para el Combine de nuevo ingreso esperamos contar con algunas de las principales prospectos del país. Las sesiones estarán dirigidas por Carla Cortijo y Marijulia Cruz, dos destacadas exjugadoras del Equipo Nacional de Puerto Rico y del BSNF, quienes aportarán su experiencia, conocimiento y liderazgo en el desarrollo de la próxima generación de talento de nuestra liga”, concluyó Liceaga.

La temporada 2026 del BSNF está programada para iniciar entre el 12 y el 15 de septiembre, en lo que se anticipa será otro año de crecimiento para el baloncesto femenino profesional en Puerto Rico. La Liga continúa fortaleciendo su estructura organizacional y desarrollando iniciativas que promuevan la captación de talento y la expansión de sus franquicias alrededor de la Isla.