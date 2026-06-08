Nueva York. En la Final de la NBA, un asiento en la fila de celebridades vale $1 millón.

Los Knicks de Nueva York anunciaron que esa fue la oferta ganadora en una subasta por dos asientos para el Juego 3 la noche de este lunes, el primer partido de las Final de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999.

La oferta ganadora fue dividida entre el bufete de abogados Gibson Dunn y la firma de capital privado Veritas Capital. La recaudación benefició a la Fundación Garden of Dreams, y los Knicks indicaron que fue la mayor donación individual en la historia de la fundación, que trabaja con las empresas de MSG para ayudar a niños necesitados en el área triestatal.

PUBLICIDAD

Los asientos están ubicados en la sección VIP 10, fila AA, asientos 25 y 26, justo al lado del centro de la cancha. Es imposible saber cuánto costarían normalmente, porque el equipo no los vende. En cambio, se entregan a aficionados famosos como Tracy Morgan y Timothée Chalamet, habituales a pie de cancha.

Los asientos en todo el recinto son caros. Los asientos más baratos disponibles en la parte alta un día antes del partido se ofrecían por más de $6,000 en mercados secundarios como StubHub, SeatGeek y VividSeats. La experiencia de estar a pie de cancha se vendía por más de $75,000.