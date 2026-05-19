El Baloncesto Superior Nacional Femenino aprobó el traslado de la franquicia de las Cafetaleras de Yauco a Fajardo, donde el equipo jugará desde la temporada 2026 bajo el nombre de las Cariduras de Fajardo.

La decisión, ratificada por la Junta de Gobierno del BSNF, marca el regreso de Fajardo al baloncesto femenino profesional tras varias décadas de ausencia y representa la expansión oficial de la liga hacia la región este de Puerto Rico. La franquicia permanecerá bajo la administración del apoderado José “Cheo” Rivera.

El presidente del BSNF, Luis Gabriel ‘Gaby’ Miranda, agradeció al pueblo de Yauco por el respaldo brindado y aseguró que el traslado responde a una estrategia de crecimiento y estabilidad para la liga.

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“Fajardo es un municipio sólido y lleva interesado en regresar por mucho tiempo”, expresó Miranda, quien destacó además el apoyo del alcalde José Aníbal Meléndez Méndez al desarrollo del baloncesto femenino.

La temporada 2026 del BSNF comenzará entre el 12 y el 15 de septiembre.