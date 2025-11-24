La serie final de este año del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) marcó un hito al convertirse en la más vista en la historia reciente del BSNF con más de 500,000 visualizaciones en plataformas de streaming, informó este lunes la liga en declaraciones escritas luego de una conferencia de prensa celebrada en las facilidades de Telemundo.

Asimismo, la asistencia total durante la temporada sobrepasó los 80,000 fanáticos, reflejando un crecimiento en el interés por el baloncesto femenino, aseveró el BSNF en el parte de prensa.

Con más de 1,200 publicaciones durante el torneo, el BSNF alcanzó 6.4 millones de visualizaciones en Facebook, con más de 414,900 espectadores únicos e interacciones que sobrepasaron los 115,000.

“El crecimiento que hemos visto este año confirma el poder, la calidad y el impacto del baloncesto femenino en Puerto Rico. Alcanzamos cifras históricas en asistencia, audiencia y plataformas digitales, logrando que miles de personas se conectaran con nuestro torneo como nunca antes. Este avance es el resultado del esfuerzo colectivo de nuestras jugadoras, apoderados, árbitros, equipos administrativos, franquicias y socios estratégicos como Telemundo. Esta temporada marca una nueva etapa para el BSNF, y lo mejor está por venir”, expresó el presidente del BSNF, Gabriel " Miranda.

En Instagram, el contenido generó siete millones de visualizaciones y 481,400 cuentas alcanzadas, junto a más de 107,000 interacciones.

En total, las plataformas de Meta acumularon 13 millones de visualizaciones, un récord absoluto para el BSNF.

YouTube también fue protagonista con 853,300 visualizaciones, un alcance de 228,100 usuarios y un tiempo total de reproducción extraordinario que superó los 228,000 minutos.

Durante la conferencia, la liga reconoció a las Explosivas de Moca como campeonas del BSNF 2025, así como la labor de las Atenienses de Manatí, subcampeonas del torneo. También se rindió homenaje a las jugadoras Natasha Alequín y Rodsan Rodríguez, quienes anunciaron su retiro esta campaña.