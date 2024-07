Si bien es cierto que el talento atlético de la Selección Nacional fue desarrollado mayormente fuera de Puerto Rico, también es cierto que el talento técnico de la Selección viene de la base boricua.

El dirigente nacional, Nelson Colón, aprovechó todos los momentos con los medios el jueves, luego de conseguir una rara e importante victoria ante Italia en el Preolímpico que se juega aquí, para resaltar su nivel técnico alcanzado, así como el de sus asistentes Rafael ‘Pachy’ Cruz y Carlos González.

Aprovechó el espacio que llaman la zona mixta, en donde el personal de ambos equipo se prestan para entrevistas rápidas con los medios.

“Es especial porque hemos sacrificado mucho, porque hemos creído en este grupo de muchachos en darle continuidad, porque hemos crecido en las derrotas, que te enseñan cómo tienes que mejorarte, que son tus mejores maestros”, dijo.

Colón está en su primer ciclo olímpico como dirigente nacional, al igual que González y Cruz. Los tres han sido dirigente de clubes, del BSN, de la base boricuas, en fin.

Ahora el cuerpo técnico está dos victorias en el Preolímpico de clasificar a la Selección por primera vez a unas Olimpiadas desde la edición Atenas 2004 de los Juegos, entonces bajo el mando de Julio Toro.

Colón también aprovechó el espacio de la conferencia de prensa para abundar sobre el tema, y lo hizo con un tono emocional.

“Mientras todo el mundo está de fiesta, viendo películas, pariseando, nosotros estamos praticando. Mi hijo mayor acaba de ser promovido y yo no puedo estar con él porque esto es, en este momento, más importante para mí, para mi carrera, para mi familia. Trato de ser mejor cada noche. Me hijo me dijo ‘no te apures. Persigue tus sueños’. Mi familia está conmigo todo el tiempo. Creemos en Dios, en este grupo, y por estamos tan orgullosos de esta victoria”, dijo.

Colón ha dicho que el Preolímpico es el reto más grande de su carrera.

También en la conferencia de prensa a preguntas de El Nuevo Día, Colón añadió que ha pasado horas tomando talleres fuera de Puerto Rico, distanciado de su familia, aprendiendo el juego FIBA, divorciado del juego NBA, para aprender el estilo de juego que le compete.

Y señaló que Cruz y Gonzalez son técnicamente sus asistentes, pero que en realidad son dos dirigentes, dos cabezas de baloncesto que él necesitaba en el cuerpo ténico.