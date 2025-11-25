El exjugador de la NBA, Rick Fox, anunció su candidatura a un escaño legislativo en las Bahamas para las elecciones generales del próximo año.

Su candidatura se produce en un momento en que el archipiélago lidia con casos de corrupción de alto perfil, la afluencia de personas que ingresan al país ilegalmente y la recuperación en curso del huracán Dorian, una devastadora tormenta de categoría 5 que azotó el país en septiembre de 2019.

Fox hizo el anuncio el lunes en Facebook.

“Han compartido que desean más transparencia, una economía moderna que priorice la asequibilidad y la seguridad, y un país donde la oportunidad sea nuestra realidad, no solo una promesa”, escribió.

Fox es tres veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers.

En 2015, cofundó Echo Fox y adquirió una franquicia en la Serie de Campeonato de League of Legends (LCS) de Norteamérica, parte del circuito de esports más prestigioso del mundo. Posteriormente, dejó la organización. Fox nació en Toronto de madre canadiense y padre bahameño y creció en las Bahamas.