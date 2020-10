El mejor anotador del Heat de Miami tal vez es un novato con cara de niño. Anterior a esta campaña, el mejor jugador del equipo nunca había pasado de la segunda ronda de la postemporada. El pívot inicial no fue escogido para formar parte del equipo de Estados Unidos que compitió en la Copa del Mundo en China, ya que no fue considerado lo suficientemente bueno.

Sin embargo, el Heat ha sido el mejor equipo en la NBA en las siguientes dos categorías: porcentaje de tiro real, que es bueno, y derrotas tras liderar el partido por más de 10 puntos, que es malo. Estamos en el 2020. Nada hace sentido.

Por esta razón, el Miami Heat ganará el campeonato de la NBA.

Durante los últimos 25 años, Pat Riley ha dirigido el Heat. Desde entonces, la franquicia se ha regido por un código que él trajo. Su mandato, todos los días, es ser “el equipo más trabajador, mejor acondicionado, más profesional, altruista, duro, malo y desagradable de la NBA”.

No obstante, Riley no tenía idea que estaba creando la fórmula de cómo un equipo de la NBA podría tener éxito, en una burbuja, en una pandemia.

Los jugadores del Heat fueron hechos para la burbuja. El aislamiento, en Orlando, recompensa la dureza, tanto del cuerpo como de la mente. Puso a prueba a los jugadores y equipos de una manera que nadie esperaba que fuera posible: el aislamiento del mundo exterior y la familia, la incapacidad de los deportistas y entrenadores multimillonarios para ir y venir cuando les plazca y hacer lo que quieran, con quien quieran, cuando quieran.

Miami se adaptó a todas esas variables.

Jimmy Butler, quien tiene un bebé en casa y un círculo muy unido de familiares y amigos que no están en la burbuja, intentó distraerse abriendo una falsa cafetería para compañeros de equipo, que comenzó como una broma, pero en realidad podría convertirse en una oportunidad de negocio.

En cambio, la estrella del Heat no quiso que su familia llegara a la “burbuja”, incluso cuando se permitían invitados, ya que quería esa presión que viene de no tener seres queridos cerca. De esta manera, siente una responsabilidad de compensar su ausencia regresando a su hogar como campeón de la NBA.

Butler pasó la segunda ronda de los playoffs por primera vez este año. Tyler Herro, un rookie solo en el papel, es capaz de anotar canastas importantes una tras otra. Bam Adebayo inició esta temporada motivado, tras ser rechazado por el equipo nacional de baloncesto de Estados Unidos. Adebayo ha demostrado lo que el Heat ya sabía sobre él, es una superestrella y pronto le pagarán como a una.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, estará dirigiendo su quinta final en 10 años. El trabajo que Spoelstra ha realizado en la “burbuja” ha sido espectacular.

Kendrick Nunn y Meyers Leonard fueron titulares de este equipo durante toda la temporada, pero, en la postemporada, no han estado en la rotación regular. El Heat ha cambiado la forma en que juega en esta postemporada. Esto ha sido una movida que la mayoría de los entrenadores no tendrían la valentía de hacer, pero ese no es el caso con el dirigente de Miami. El Heat siempre apuesta por una sola cosa: encontrar la manera de ganarlo todo.

Vencer a los Lakers de Los Ángeles no será fácil. Ellos, como todos los equipos de la NBA, no tienen forma de detener a LeBron James, quien estará muy motivado para vencer a su exequipo. Anthony Davis y James serán los dos mejores jugadores de esta serie. En las Finales de la NBA, típicamente, el equipo con más estrellas gana, pero nada sigue la norma en el 2020.

Los Lakers tienen talento, pero el Heat tiene química. Si hay una lección que aprender de la pandemia es que se debería confiar en la ciencia, y la química siempre gana.

El Heat de Miami gana la serie en seis juegos.