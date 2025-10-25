Miami. La realidad comenzó a hacerse evidente para el Heat de Miami el viernes, cuando sus jugadores se reunieron para una práctica matutina de tiro y Terry Rozier no estaba presente.

Y eso, casi con certeza, no cambiará pronto.

Rozier fue colocado bajo licencia indefinida por la NBA, un día después de que agentes federales lo arrestaron, como acusado por su presunto papel en un esquema en que los fiscales dicen que planeó con amigos la forma de ayudarlos a ganar apuestas que hicieron basadas en su desempeño en un partido en marzo de 2023 cuando estaba con los Hornets de Charlotte.

“Lo apoyamos de principio a fin. Al final del día, es nuestro hermano. En realidad, se sintió un poco extraño sin él aquí, porque es la primera persona con la que hablo en la mañana. Él aporta esa gran energía a nuestro equipo”, afirmó el capitán del Heat, Bam Adebayo, en Memphis, Tennessee, antes del duelo de Miami contra los Grizzlies.

El Heat ahora tiene que seguir adelante, al igual que los Trail Blazers de Portland deben hacerlo sin el entrenador Chauncey Billups, arrestado también el jueves y puesto bajo licencia por su presunta participación en otro esquema de apuestas, en este caso un formato de trampas en partidas de póker respaldado por la mafia.

Las acusaciones de apuestas relacionadas con Rozier salieron a la luz a finales de enero. No parecía afectado en los partidos que siguieron inmediatamente, anotando al menos 19 puntos en tres de los siguientes cuatro encuentros.

Pero desde entonces, sus números han caído muy por debajo del ritmo que había mostrado en su carrera. En los últimos 39 duelos de Miami hasta el viernes, incluyendo la postemporada de 2025, Rozier ha hecho únicamente 18 apariciones y ha promediado 5.9 puntos con un 31% de acierto en tiros.

Antes de eso promediaba 13.8 unidades con un 42% de efectividad.

“Terry es alguien muy querido por todos nosotros. Ha tenido un impacto realmente positivo en nuestro vestuario, tanto en el personal como en los jugadores, y eso incluye el año pasado, cuando no estaba en la rotación a menudo. Enviamos nuestros mejores deseos para él mientras atraviesa esto”, señaló el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

Rozier, por medio de su abogado, ha negado cualquier delito. El Heat no se pronunciará sobre la parte legal del caso, ni tampoco los Hornets, el equipo con el que Rozier estaba durante el encuentro en cuestión, disputado el 23 de marzo de 2023.

Los jugadores del Heat se reunieron el jueves, horas después de que Rozier fue arrestado por las autoridades federales en Orlando, Florida, y pasaron parte de esa sesión discutiendo cómo apoyar a su compañero de equipo.