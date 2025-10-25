Toronto. Los fanáticos de los Blue Jays esperaron 32 años para desatar su júbilo por un jonrón en la Serie Mundial. Tuvieron la oportunidad de hacerlo tres veces.

Addison Barger descargó el primer grand slam de un bateador emergente en la historia de la Serie Mundial, el mexicano Alejandro Kirk añadió un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de nueve anotaciones y Toronto apaleó el viernes 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, en el primer duelo de la Serie Mundial.

“Simplemente una locura” , dijo Barger sobre la tercera entrada con más anotaciones en un Clásico de Otoño.

Daulton Varsho, limitado por lesiones a 71 juegos durante la temporada, inició la remontada de Toronto, que perdía por 2-0, con un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada contra Blake Snell, dos veces ganador del premio Cy Young.

La ráfaga de jonrones fue apropiada. El Clásico de Otoño regresó a Toronto por primera vez desde 1993, cuando Joe Carter conectó lo que fue apenas el segundo jonrón que puso fin a una Serie Mundial. Y en un inusual vínculo con aquella noche, Varsho lleva el nombre de Darren Daulton, el receptor de los Filis de Filadelfia al que Mitch Williams lanzaba cuando Carter conectó ese garrotazo.

“Es un momento surrealista, como cerrar un círculo para mí. Sí, honestamente es un honor llevar su nombre”, dijo Varsho.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, felicita al mexicano Alejandro Kirk, quien bateó un jonrón de dos carreras ante los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie Mundial, el viernes 24 de octubre de 2025 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) ( Nathan Denette )

Shohei Ohtani logró su primer jonrón de la Serie Mundial con los Dodgers, que son los favoritos y buscan convertirse en el primer ganador de dos ediciones seguidas del Clásico de Otoño desde que los Yankees de Nueva York conquistaron tres títulos consecutivos de 1998 a 2000. Los Ángeles estaba perdiendo por nueve carreras cuando Ohtani conectó contra Braydon Fisher su cuadrangular de dos carreras en la séptima. Fue el cuarto jonrón del astro japonés en dos juegos.

Los fanáticos, enojados porque Ohtani rechazó a los Blue Jays para firmar un contrato de 700 millones de dólares con los Dodgers en diciembre de 2023, corearon: “¡No te necesitamos!” en el noveno episodio, cuando llegó al plato.

“No provoquen al oso”, dijo el lanzador de Toronto Chris Bassitt.

Los ganadores del primer juego han ganado 23 de los últimos 27 títulos. El segundo compromiso de la serie al mejor de siete se realizará en el Rogers Centre este sábado por la noche.

Jugando después de una semana de descanso tras barrer la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Los Ángeles tomó una ventaja de 2-0 contra el novato de 22 años Trey Yesavage con sencillos impulsores del boricua Kiké Hernández en la segunda entrada y de Will Smith en la tercera.

Yesavage hizo su cuarta apertura de postemporada, una más que el total de su carrera en la campaña regular. A los 22 años y 88 días, se convirtió en el segundo lanzador más joven en abrir un juego de Serie Mundial, detrás de Ralph Branca de Brooklyn a los 21 años y 267 días en 1947 en el Yankee Stadium.

Yesavage duró cuatro entradas ante una multitud ruidosa de 44.353 personas. Dejó las bases llenas en la segunda al retirar a Ohtani con un rodado. Un corredor se quedó suspirando en tercera la siguiente entrada cuando Yesavage ponchó a Max Muncy.

“Fue una experiencia increíble que recordaré por el resto de mi vida”, dijo Yesavage, cuya primera apertura en esta temporada fue frente a 327 fanáticos para Clase-A Dunedin en Jupiter, Florida.

Mookie Betts, astro de los Dodgers, calificó la segunda entrada como “el punto de inflexión en el juego, aunque fue temprano”.

“Si quieres ganar, necesitas aprovecharlo”, dijo.

El dominicano Seranthony Domínguez se llevó la victoria con un episodio y un tercio sin hits.

El jonrón de Varsho fue el primero que Snell permitió a un bateador zurdo desde que el dominicano Juan Soto conectó uno por los Yankees el 2 de junio del año pasado. Snell permitió cinco hits con cambios de velocidad, la cifra más alta en su carrera, y recibió cinco anotaciones, ocho hits y tres bases por bolas en cinco entradas y un tercio.

“No hay excusas. Necesito ser mejor. Necesito conseguir strikes “, dijo Snell, quien no había lanzado desde el 13 de octubre .

Snell lanzó en la Serie Mundial por primera vez desde 2020 con Tampa Bay, cuando fue retirado en la sexta entrada del sexto juego mientras lanzaba una blanqueada contra los Dodgers. Los Ángeles remontó contra el bullpen de los Rays para agenciarse su primer campeonato desde 1988.

Ahora los Dodgers están persiguiendo su tercer título en seis años.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0 con una anotada. El boricua Kiké Hernández de 4-1 con una remolcada. El cubano Andy Pagés de 4-0.

Por los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-2 con una anotada. El mexicano Kirk de 3-3 con tres anotadas y dos impulsadas. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una anotada y una producida.