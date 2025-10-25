Contrario a la jornada inaugural de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), en la que los partidos se extendieron al máximo de parciales, los encuentros del viernes concluyeron en el mínimo. Tanto los bicampeones Caribes de San Sebastián como los Gigantes de Carolina sumaron victorias en tres sets.

En el Coliseo Luis Aymat Cardona, los Caribes dominaron a los Plataneros de Corozal con marcadores de 25-18, 25-22 y 25-15. El conjunto de San Sebastián impuso su ritmo desde el servicio y el bloqueo, controlando el juego en todos los aspectos.

Durante el segundo parcial, los Caribes mantuvieron una ventaja constante hasta que un bloqueo sobre Spencer Olivier y un potente ataque de Pelegrín Vargas aseguraron el set. En la tercera manga, el libreto se repitió: presión constante en el saque, errores no forzados de los Plataneros y dominio ofensivo de los locales.

San Sebastián superó a Corozal en todas las estadísticas claves: ataques (36-35), bloqueos (12-3) y servicios directos (7-2). Vargas lideró la ofensiva con 18 puntos, seguido por Corey Chavers con 12 y Mark Frazier con 10. Olivier fue el mejor por Corozal con 13 puntos.

En Carolina, los Gigantes se impusieron en sets corridos a los subcampeones Mets de Guaynabo, con parciales de 25-23, 25-22 y 25-22. El cubano Félix Chapman encabezó la ofensiva con 26 puntos, mientras que Luis Vega aportó 10.

Carolina fue superior en ataques (44-39), bloqueos (6-1) y asistencias (26-16). Con esta victoria, los Gigantes arrancan con récord de 1-0 y tres puntos, mientras que Guaynabo y Corozal quedan sin victorias ni unidades en el inicio de la temporada.