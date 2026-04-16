Miami. En Miami, la decisión de la NBA de que el agarrón de LaMelo Ball a Bam Adebayo era una falta flagrante merecedora de expulsión no registró mucha reacción.

En Charlotte, el hecho de que el fallo no incluyera una suspensión supuso un alivio.

Ball jugará el viernes para los Hornets en su partido eliminatorio de play-in en Orlando - la realidad que el entrenador de Charlotte, Charles Lee, esperaba, y algo con lo que el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, no parecía tener problemas.

“No creo que haya que penalizarle más de cara al futuro. No creo que eso tuviera sentido”, dijo Spoelstra el jueves mientras los Heat celebraban sus reuniones de final de temporada, dos días después de ser eliminados de la postemporada con una derrota por 127-126 en Charlotte, un partido que Adebayo se perdió gran parte tras lesionarse en una jugada en la que Ball se agarró el tobillo al caer.

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“No creo que sea un jugador sucio. Sólo creo que, en ese momento, todas las cosas pueden ser ciertas”, dijo Spoelstra. “Fue una jugada sucia y una jugada peligrosa. Debería haber sido capturado en ese momento. Pero no lo fue y luego, ya sabes, sigues adelante”.

La liga dijo que Ball hizo “contacto innecesario e imprudente” con Adebayo. Ball fue multado con 35,000 dólares por la falta, más otros 25,000 por insultar en una entrevista posterior al partido.

La falta flagrante del partido del martes, si se hubiera pitado como de categoría 2 en tiempo real, habría supuesto que Miami recibiera dos tiros libres y la posesión del balón, además de la expulsión de Ball.

Una investigación de la NBA es habitual después de este tipo de jugadas; el árbitro Zach Zarba incluso dijo a un periodista el martes por la noche que la liga investigaría más a fondo la jugada. La noticia llegó el miércoles por la noche, y sólo entonces Lee pudo respirar.

“Creo que la liga repartió algo que fue lo que consideraron justo”, dijo Lee en Charlotte el jueves antes del vuelo del equipo a Orlando. “Y nos alegramos de que siga en el próximo partido. Sé que nunca ha tenido la intención de intentar hacer daño a nadie en la cancha. Pero me alegro de que todo se haya arreglado”.

Según las reglas de la NBA, los Heat no podían impugnar el fallo de la jugada porque no se había señalado falta. El juego continuó, sin posibilidad de revisión. Adebayo sufrió una contusión lumbar como consecuencia de la caída.

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Es al menos la segunda vez que Ball se ve involucrado en una jugada de este tipo con Adebayo. Durante un partido en Miami en enero de 2024, cuando Ball agarró la pierna de Adebayo mientras la estrella de los Heat corría hacia el otro extremo de la cancha. Adebayo tropezó pero no cayó.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.