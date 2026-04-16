La Organización Mundial de Boxeo (OMB) celebró este jueves, con una entrega de sortijas, la incorporación del campeón Anthony “Princesa” Olascuaga y una segunda distinción para Emanuel “Vaquero” Navarrete al exclusivo Elite Legends Club del ente boxístico.

El estadounidense Olascuaga (12-1, 9 KO’s) fue exaltado tras completar cinco defensas exitosas en la división peso mosca.

Mientras, Navarrete (40-2-1, 33 anestesiados) recibió el reconocimiento por sus icónicas defensas en la categoría superpluma. Representó su segundo anillo dentro del selecto grupo, luego de haber recibido su primer en la categoría peso pluma.

El actual campeón boricua Oscar Collazo, y los eternos monarcas puertorriqueños que pertenecen a este club como Alex “Nene” Sánchez, Nelson Dieppa, Iván Calderón y Juan Manuel “Juanma” López, fueron los encargados de entregarle el anillo a los púgiles homenajeados. Miguel Cotto también es miembro de este grupo, pero fue excusado de la actividad, celebrada en un hotel de San Juan.

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Miembros del Elite Legends Club de la OMB. ( Suministrada )

Además del reconocimiento, Navarrete recibió sus cinturones como campeón unificado de la OMB y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), de manos de los presidentes de los organismos, Fernando Olivieri y Daryl Peoples, respectivamente.

“Cada vez que te vemos pelear nos da un poquito de nervios porque eres de los favoritos de la casa, de los que tienen, como dicen en Puerto Rico, cojo... y corazón. Pero lo más grande que tú tienes es tu humildad”, expresó Olivieri sobre el mexicano.

“No soy bueno hablando, soy mejor golpeando, creo. Estoy bien contento. Siempre que vengo a Puerto Rico hay sorpresas para mí. Uno trabaja para todo eso... Siempre ha sido un trabajo en conjunto. Lejos de pedir algo, estoy para agradecer todo lo que ha pasado en mi vida. Yo solamente quería un título mundial, y ahora todo lo que ha ido desarrollando mi trabajo, lo agradezco mucho”, sostuvo, por su parte, el peleador de 31 años.

Navarrete destacó el respaldo de la OMB, así como el de su equipo de trabajo y su preparador, Pedro Navarrete. De hecho, Olivieri reconoció a Pedro como un “entrenador de excelencia” y le hizo entrega de un marco en cristal que poseía una pequeña réplica de un cinturón.

“Siempre estoy bien agradecido con la OMB porque me dio la oportunidad de hacer una vida dentro del boxeo, de corregir errores, de crecer no solo como deportista, sino como persona. Todos los reconocimientos se los debo principalmente a mi equipo; son los que batallan conmigo y el crédito es para ellos”, comentó Navarrete.

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Emanuel "Vaquero" Navarrete con sus fajas. ( Suministrada )

Olascuaga, de 27 años, también compartió su sentir al recibir la sortija por parte de los boricuas.

“Primero quiero agradecer a todos por venir aquí. Este momento es muy especial para mí. Iván Calderón fue quien me dijo sobre ganar títulos consecutivos, y este es mi primero. Apenas me acaba de enseñar las dos (que tiene), y ahora quiero yo dos también”, pronunció el estadounidense.

Calderón, el miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, logró hacer 18 defensas consecutivas de títulos mundiales, incluyendo 12 en las 105 libras.

“Eres un gran campeón dentro y fuera del ring. Para nosotros es un placer que esté aquí. Hoy es tu momento", sentenció Olivieri sobre Olascuaga.