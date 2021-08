Los integrantes de la familia de los Vaqueros de Bayamón, como la llama su dirigente Nelson Colón, se encuentran todos aislados cada cual en su casa, sin practicar, aunque manteniendo a diario contacto virtual o telefónico luego de que se detectaran varios casos positivos a COVID entre los campeones defensores.

Según Colón, aunque el juego del jueves ante Santurce se suspendió el miércoles, el equipo ya llevaba varios días siguiendo protocolos y trabajando con el asunto. Y desde entonces, el invicto de 15-0, está en un segundo o tercer plano.

“El ánimo del equipo está bien. Nos hemos mantenido en contacto diario, pero eso no me preocupa, ni tan siquiera el invicto. Me preocupa que salgamos bien de esto. Es la segunda vez que pasamos por esto como grupo y no es fácil”, dijo Colón vía telefónica.

“Gracias a Dios todos estamos vacunados y estamos tomando las medidas necesarias para que esto no sea como fue el año pasado. Pero cautelosos porque esto no es un juego. Hay personas aquí, seres humanos, que es lo más importantes. Esto está por encima del baloncesto”, agregó.

El año pasado Bayamón tuvo siete positivos.

Por lo pronto, los no infectados esperan para realizarse una segunda prueba a ver cuando podrían ir regresando según los protocolos y directrices del Baloncesto Superior Nacional (BSN).