Orlando, Florida. El Magic de Orlando no suele hacer las cosas fáciles.

En marzo perdieron siete partidos consecutivos, lo que puso en peligro sus opciones de entrar en los playoffs. Tuvieron que sobrevivir a un partido de eliminación en el torneo -que muchos pensaron que perderían- sólo para entrar en los playoffs. Y el sábado, desperdiciaron una ventaja de 17 puntos en el último cuarto y se encontraron por detrás de los Detroit Pistons.

En respuesta, simplemente hicieron lo que mejor saben hacer.

“Lucha”, dijo el pívot Wendell Carter Jr.

Lucharon, y encontraron la manera. Superaron a Detroit por 9-0 en los últimos 2:51, consiguiendo el último golpe y la última palabra en lo que se convirtió en una victoria por 113-105 que dio a Orlando, octavo cabeza de serie, una ventaja de 2-1 sobre los Pistons, cabeza de serie, en su serie de cuartos de final de la Conferencia Este.

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“Hicimos un buen trabajo manteniendo el equilibrio... sin dejarnos llevar”, dijo el alero de los Magic Paolo Banchero, que acabó al borde del triple-doble con 25 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias. “El equipo estuvo muy sereno y conseguimos hacer el trabajo”.

Banchero también lanzó el tiro que sentenció el partido: una canasta de 3 puntos que golpeó el aro, rebotó un par de pisos en el aire y se coló en la red con la mayor suavidad a falta de unos 40 segundos.

“Los dioses del baloncesto no recompensan la indecisión”, dijo Banchero. “Esa vez, no dudé y me bendijeron con esa canasta. Un tiro raro, pero un gran tiro”.

Probablemente Detroit se veía venir una de esas.

Los Pistons, que fueron por detrás durante la mayor parte del partido, encadenaron una racha de 26-8 en unos seis minutos para convertir una desventaja de 96-79 en una ventaja de 105-104 gracias a un tiro libre de Cade Cunningham, que lideró a todos los anotadores con 27 puntos. Cunningham y Tobias Harris sumaron 22 puntos en esa racha, en la que Detroit lanzó 9 de 11 en tiros de campo.

“Durante algunas partes del partido hicimos cosas buenas”, dijo el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Pero en la recta final, hicieron algunos tiros difíciles que nos dificultaron terminarlo”.

Tiene razón a medias. La otra mitad era esto - Detroit no hizo más tiros.

Cuando terminó la racha de 26-8, el Magic anotó los nueve puntos restantes del partido. Un equipo al que parece encantarle estar en la olla a presión del baloncesto encontró la manera, una vez más.

Una ventaja de 2-1 en la serie de cara a otro partido en casa el lunes es la recompensa de Orlando, con el cabeza de serie número 8 ahora a dos victorias de dar la campanada.

“Hay mucho que limpiar también”, dijo el entrenador de los Magic, Jamahl Mosley.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.