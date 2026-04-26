Houston. El entrenador de Houston, Ime Udoka, dijo el sábado que la estrella lesionada Kevin Durant estaba mejor, pero su estado para el cuarto partido contra los Lakers de Los Ángeles el domingo por la noche aún no estaba claro con los Rockets enfrentándose a la eliminación.

Durant se perdió el tercer partido con un esguince en el tobillo izquierdo el viernes por la noche, cuando los Rockets perdieron una ventaja de seis puntos con menos de 30 segundos para el final en una eventual derrota 112-108 en la prórroga para caer a 0-3 en la serie de primera ronda.

“Sigue recibiendo tratamiento las 24 horas del día”, declaró Udoka. “Creo que hay algo de dolor y (ha) empujado un montón de hinchazón, pero será una cuestión de si puede ir. Lo probaremos, estoy seguro, mañana por la mañana y antes del partido, y entonces sabremos su estado”.

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Udoka fue preguntado por la probabilidad de que Durant juegue el domingo, mientras los Rockets tratan de evitar ser barridos en la serie al mejor de siete de la Conferencia Oeste.

“Cada día que pasa, la probabilidad aumenta”, dijo. “Pero pensé que podría estar bien (viernes) sobre la base de shootaround y que es diferente ir a media velocidad y luego la rampa hasta justo antes de un partido. Y así que realmente no se puede decir, pero él está haciendo todo lo posible para volver “.

Durant se perdió el primer partido de la serie por una contusión en la rodilla derecha. Regresó para el segundo partido y anotó 23 puntos en 41 minutos en la derrota por 101-94, en la que se lesionó el tobillo al final del encuentro.

Sus problemas de lesiones en esta postemporada llegaron después de que el jugador de 37 años ocupara el segundo puesto de la liga en la temporada regular al jugar 2.840 minutos.

Durant, que cumple su primera temporada en Houston tras un traspaso desde Phoenix, es el quinto máximo anotador de la historia de la NBA.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.