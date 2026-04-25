Nueva York. Los Mets de Nueva York proporcionaron algo más de información el viernes sobre el estado del lesionado campocorto Francisco Lindor.

Todavía no hay un calendario previsto para el regreso de Lindor, pero el cinco veces All-Star llevará una bota protectora en la parte inferior de la pierna izquierda durante la próxima semana. Se someterá a imágenes de nuevo en tres semanas y luego será reevaluado.

Lindor fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el jueves debido a una distensión en la pantorrilla izquierda, con el dirigente Carlos Mendoza diciendo sólo que el switch-hitter era “va a estar fuera durante bastante tiempo”.

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“Todavía tenemos a mucha gente pendiente de esto”, dijo Mendoza antes del partido del viernes por la noche contra los Colorado Rockies.

Lindor se lesionó mientras anotaba desde la primera base en el doble de Francisco Álvarez el miércoles por la noche en una victoria por 3-2 sobre Minnesota que puso fin a la racha de 12 derrotas consecutivas de Nueva York.

La lesión se produjo pocas horas después de que el bateador estrella Juan Soto se reincorporara a la IL tras perderse 15 partidos por una distensión en la pantorrilla derecha que no fue tan grave como la sufrida por Lindor.

“Tenemos que ver dónde está esto en tres semanas y ver cómo va la curación”, dijo el presidente de operaciones de béisbol David Stearns.

Ronny Mauricio fue llamado el jueves desde Triple-A Syracuse y fue titular en el campocorto el viernes por segundo partido consecutivo.

Soto fue el bateador designado por tercer partido consecutivo desde su regreso, a pesar de que inicialmente había sido programado para jugar en el jardín izquierdo la noche del jueves. Mendoza dijo que mantener a Soto en DH le permitió comenzar tres partidos consecutivos.

“Encontrar maneras de mantener su bate en la alineación mientras no lo estemos poniendo en riesgo”, dijo Mendoza. “Si necesita un día, lo necesita. Por mucho que necesitemos su bate en la alineación, va a tener días (libres)”.

El derecho Christian Scott fue opcionado de vuelta a Syracuse después de una salida salvaje el jueves contra los Mellizos en su primer inicio en las Grandes Ligas desde que se sometió a la cirugía Tommy John en 2024. Nueva York seleccionó el contrato del veterano relevista derecho Carl Edwards Jr. de su club de la granja superior.

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Scott lanzó cinco bases por bolas y sólo duró 1 1/3 entradas. También golpeó a un bateador con un lanzamiento y cometió un balk, pero los Mets sacaron una victoria de 10-8 a pesar de una confusión tardía con su bullpen.

El zurdo David Peterson está programado para lanzar el miércoles por la noche contra Washington cuando ese turno en la rotación viene a continuación - aunque podría ser en un papel de relevo a granel de nuevo, en lugar de un comienzo.

En otra actualización, Stearns describió el estado de Jorge Polanco como de semana a semana, en lugar de día a día. El primer base y DH está en la lista de lesionados de 10 días con una contusión en la muñeca derecha - aunque también está tratando con la bursitis en el talón izquierdo, que le ha molestado desde muy temprano en la temporada.

Mendoza dijo que Polanco se siente mejor. Está previsto que se someta a más pruebas este fin de semana.

El relevista zurdo A.J. Minter sigue con el objetivo de regresar a principios de mayo tras la operación de ligamento lateral izquierdo que truncó su temporada de 2025.

“Las lesiones son parte de esto, y las lesiones de buenos jugadores son parte de esto”, dijo Stearns. “Ciertamente no somos el único equipo en el béisbol que lidia con esto, y sólo tenemos que superarlo”.

La racha de 12 partidos fue la más larga de Nueva York desde agosto de 2002. Los Mets ganaron dos partidos seguidos una vez que Soto volvió a la alineación, pero ningún equipo ha llegado a los playoffs durante la misma temporada en la que perdió 12 partidos consecutivos.

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“Sigo pensando que somos un buen equipo. Reconozco que tuvimos un tramo en el que no jugamos un buen béisbol y nos costó, y nos costó repetidamente, pero creo que somos un buen equipo y creo que lo demostraremos”, dijo Stearns.

“Sí, es un tramo frustrante y no hemos jugado bien. Tampoco vamos a cambiar por completo la evaluación de nuestro equipo en un tramo de dos semanas. La temporada es larga. Pasar por una racha de 12 derrotas es difícil y no es habitual. Hay una razón por la que no ocurre muy a menudo. Aun así, no creo que deba cambiar nuestra evaluación general del equipo, sobre todo a estas alturas de la temporada”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.