Las Cangrejeras de Santurce comenzaron con paso firme la Serie Final de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) al derrotar el viernes en tres parciales a las Leonas de Ponce en el Coliseo Roberto Clemente.

El partido cerró por parciales de 25-23, 25-19 y 25-19.

El sexteto capitalino, que venía de eliminar a las Valencianas de Juncos en semifinales, mostró dominio en momentos clave, aunque su dirigente, Pascual Saurín, reconoció que el equipo aún no alcanza su mejor nivel.

“Esto acaba de empezar. Hoy no jugamos a nuestro mejor nivel; es normal la tensión de una final”, indicó Saurín. “No espero una serie fácil. Esto va a ser largo y tendremos que fajarnos cada noche”.

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Santurce aseguró el triunfo al despegarse en el tercer set tras un empate a 18 puntos. Una racha de cuatro unidades, encabezada por ataques de Neira Ortiz y Andrea Rangel, además de un bloqueo clave y un error de Ponce, inclinó definitivamente el parcial.

Las Leonas, por su parte, enfrentaron el desafío sin su principal referente ofensiva, Sherridan Atkinson, quien continúa bajo evaluación médica. Además, la colocadora Raymariely Santos no regresó para el tercer parcial tras sufrir un percance en defensa.

A pesar de las ausencias, el dirigente ponceño Harry González resaltó la entrega de su equipo. “Dentro de las circunstancias hicimos un buen trabajo. Siempre jugamos para ganar, pero hoy estuvimos fuera de juego sin una jugadora clave”, señaló.

En la ofensiva, Santurce contó con 17 puntos de Rangel, 12 de Helena Grozer y 11 de Kara McGhee. Por Ponce, destacaron Nataly García con 13 unidades, Claire Chaussee con 12 y Abigail Akey Hansen con 11.

Santurce superó a Ponce en ataques (44-35), bloqueos (8-5) y servicios directos (4-3), mientras que las Leonas dominaron en pases y asistencias.

La serie, pautada al mejor de siete partidos, continuará el sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns de Ponce. El equipo que alcance cuatro victorias se coronará campeón de la LVSF 2026.