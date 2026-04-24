La selección masculina de Puerto Rico se proclamó campeona del Campeonato Iberoamericano de Tenis de Mesa 2026 tras imponerse 3-1 sobre España en la final, cerrando una actuación dominante a lo largo del torneo celebrado del 22 al 24 de abril.

El conjunto integrado por Ángel Naranjo, Steven Moreno y Enrique Yezué Ríos mostró consistencia desde la fase de grupos, donde avanzó como líder con marca perfecta. Puerto Rico abrió con victoria 3-0 sobre Argentina, seguido de triunfos 3-1 ante Portugal y España II, resultados que lo colocaron entre los equipos más sólidos de la competencia.

En la final ante el equipo anfitrión, Puerto Rico mantuvo el control del encuentro desde el inicio. Naranjo abrió la serie con una victoria en sets corridos (3-0), mientras Moreno amplió la ventaja con un triunfo 3-1. España descontó en el tercer partido, pero Ríos respondió en un duelo cerrado que se extendió al máximo de cinco parciales, imponiéndose 3-2 para colocar a los boricuas a una victoria del título.

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Naranjo regresó a la mesa para cerrar la serie con otra actuación dominante, sellando el campeonato con marcador de 3-0 y asegurando el triunfo global 3-1 para Puerto Rico.

El desempeño del equipo reflejó un alto nivel de ejecución tanto en el aspecto técnico como en el manejo de la presión en momentos clave, especialmente en partidos extendidos y ante rivales de experiencia internacional.

La Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa destacó el logro como un resultado del trabajo sostenido del programa nacional, subrayando la disciplina y cohesión del grupo durante toda la competencia.

Con el campeonato, Puerto Rico reafirma su crecimiento en el escenario iberoamericano y proyecta su preparación hacia próximos compromisos internacionales, incluyendo el Campeonato por Equipos de Londres 2026, donde buscará mantener el nivel competitivo mostrado en España.

Dejan huellas en Campeonato del Caribe

Por otro lado, la delegación puertorriqueña también dejó su huella en el Campeonato del Caribe, donde acumuló un total de 21 medallas, reafirmando su fortaleza regional.

Entre las figuras más destacadas sobresalió Aurora Bonome, quien conquistó cuatro medallas de oro: por equipos, doble mixto, doble femenino y sencillos. Asimismo, Matthew Cao sumó tres preseas doradas —por equipos, doble mixto y doble masculino— además de una medalla de plata en la modalidad individual.

El resultado colectivo subraya el crecimiento sostenido del tenis de mesa puertorriqueño y su proyección en el escenario internacional.