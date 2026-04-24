Minneapolis. Jaden McDaniels y los Minnesota Timberwolves desplegaron aún más su músculo defensivo contra los debilitados Denver Nuggets, tomando una ventaja de 2-1 en la primera ronda de la serie de playoffs de la NBA con una dominante victoria 113-96 el jueves por la noche.

McDaniels sumó 20 puntos y 10 rebotes, Ayo Dosunmu añadió 25 puntos y nueve asistencias desde el banquillo, y Donte DiVincenzo logró 15 puntos y cuatro robos, mientras los Timberwolves construían una ventaja de 27 puntos en el tercer cuarto y terminaban con una ventaja de 68-34 en puntos en la pintura.

Rudy Gobert siguió a su inspirado esfuerzo del segundo partido contra Nikola Jokic sofocando de nuevo al tres veces MVP en una fea noche de 7 de 26 en tiros, y los Timberwolves establecieron un récord de franquicia de postemporada al permitir a los Nuggets sólo 11 puntos en el primer cuarto que marcó la pauta.

PUBLICIDAD

“El tiro nos puso por detrás de la bola 8 al principio del partido”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman. “Sólo cedimos 25 puntos en el primer cuarto. Es una cifra muy buena. Nos ha costado mucho hacer tiros esta noche. Nuestro físico ofensivo tiene que mejorar”.

Jokic terminó con 27 puntos y 15 rebotes para los Nuggets, que no pudieron contar con Aaron Gordon, lesionado en la pantorrilla, y con toda la energía que aporta desde su puesto de ala-pívot titular.

“Es el mejor jugador ofensivo al que he vigilado en toda mi carrera”, dijo de Jokic Gobert, cuatro veces Jugador Defensivo del Año de la NBA, que sumó 10 puntos, 12 rebotes y tres tapones. “Sólo intento disfrutar del desafío”.

Jamal Murray anotó 16 puntos con sólo 5 de 17 en tiros y el mejor equipo de la liga en tiros de 3 puntos durante la temporada regular volvió a tener problemas desde la línea de fondo. Los Nuggets han acertado el 30% de sus tiros de 3 en la serie, con 33 de 109.

Pero los Timberwolves hicieron aún más daño con el balón.

“Están apretando el ritmo, jugando más rápido”, dijo Jokic. “No nos dejan fijar nuestra defensa, y luego simplemente conducir el balón y tratar de ser agresivos”.

McDaniels, que respondió rotundamente a una pregunta sobre la estrategia ofensiva de Minnesota tras el segundo partido tachando a todos los jugadores de Denver de “malos defensores”, demostró ser más clarividente que imprudente con su valoración. En lugar de irritar a los Nuggets, se encendió a sí mismo y a sus compañeros cuando la serie se trasladó a su cancha.

PUBLICIDAD

Los Wolves soltaron a sus principales jugadores de ala - McDaniels, DiVincenzo y Dosunmu - para atacar repetidamente la canasta mientras rodeaban a los Nuggets en todo momento en la primera mitad de camino a una ventaja de 61-39.

“Estamos siendo decisivos”, dijo Dosunmu. “De eso se trata”.

McDaniels deleitó al público con una canasta de 3 puntos desde la parte alta de la canasta y un mate a una mano en medio del tráfico por encima de Jokic y Spencer Jones en la recta final, en una de sus mejores actuaciones en la postemporada para Minnesota. Varios aficionados se aferraron a carteles en honor a McDaniels y a su contundente frase “malos defensores”, un descarado homenaje que hizo sonreír incluso al jugador de sexto año.

“Creo que fue un partido muy emotivo para él”, dijo Gobert. “Es muy importante para él estar concentrado, estar presente, no frustrarse”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.