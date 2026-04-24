Atlanta. CJ McCollum acertó un salto de fadeaway con 12.5 segundos para el final para arruinar la noche de Nueva York de nuevo, llevando a los Hawks de Atlanta a una victoria 109-108 y una ventaja de 2-1 sobre los Knicks en su serie de playoffs de primera ronda en la noche del jueves.

Después de protagonizar la sorpresa del segundo partido en el Madison Square Garden, McCollum recuperó el balón cuando su equipo perdía por un punto. Volvió a acertar desde los 5 metros y terminó con 23 puntos.

El entrenador de los Hawks, Quin Snyder, lo calificó de “gran tiro”, pero destacó el esfuerzo de todo su equipo.

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“Trabajan, comparten”, dijo Snyder. “Eso es lo que me ha gustado tanto de este grupo”.

Los Hawks lideraron casi todo el partido, con una ventaja de 18 puntos en la primera parte. Pero Nueva York remontó hasta el 108-105 con un triple de Jalen Brunson a falta de 1:03 para el final.

Después de que Jalen Johnson, que lideró a los Hawks con 24 puntos, encestara, Josh Hart falló un tiro de 3 puntos para los Knicks. Nueva York recuperó el rebote ofensivo, pero no pudo encestar antes de los 24 segundos del reloj.

“No se puede pedir nada mejor que eso”, se lamentó el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “Menos de un minuto para acabar el partido y la oportunidad de remontar tres”.

Los Knicks tampoco pudieron lanzar al final, ya que Brunson entregó el balón y sonó la bocina.

Jonathan Kuminga tuvo una gran noche para los Hawks desde el banquillo, terminando con 21 puntos.

OG Anunoby lideró a los Knicks con 29 puntos, Brunson anotó 26 y Karl-Anthony Towns aportó 21 tantos. No fue suficiente para Nueva York.

Brown se quejó del arbitraje, creyendo que los árbitros fallaron en algunas jugadas a canasta. Pero insistió en que su equipo debe tomar mejores decisiones en el futuro.

El cuarto partido se jugará el sábado en Atlanta.

“Están cerrando con fuerza”, dijo Brown sobre los Hawks. “Es un partido difícil de arbitrar para los árbitros, pero sé que nos hicieron faltas en algunos intentos que no se pitaron”.

McCollum continuó donde lo dejó en el Madison Square Garden, lanzando un salto hacia atrás más allá del arco para los primeros puntos de Atlanta. Al descanso ya llevaba 16.

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McCollum demostró algo más que sus habilidades ofensivas. Después de que Hart recogiera un balón suelto y condujera hacia el aro con sólo el escolta de Atlanta a batir, McCollum bloqueó el tiro y envió el balón fuera del pie de Hart para devolver la posesión a los Hawks.

Los Hawks superaron a los Knicks 27-12 en los últimos siete minutos del primer cuarto, decantando el partido a su favor con un parcial de 11-0 y cerrando el periodo con tres triples consecutivos. El primero fue obra del poco utilizado pívot Mouhamed Gueye, a quien la defensa neoyorquina dejó totalmente libre, seguido de dos consecutivos del alero reserva Kuminga, que provocaron el delirio del público del State Farm Arena.

Pero, cuando los Hawks estaban a punto de sentenciar el partido al final de la primera parte, Nueva York cerró el periodo con una racha de 12-2. Atlanta se fue a los vestuarios con una ventaja de 58-50. Atlanta se fue a los vestuarios con una ventaja de 58-50.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.