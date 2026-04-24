Con estilos opuestos y trayectorias distintas en la postemporada, las Leonas de Ponce y las Cangrejeras de Santurce inician hoy viernes la Serie Final 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), en un enfrentamiento que enfrenta el impulso emocional de las sureñas contra la estructura y profundidad del conjunto capitalino.

Ponce llega a la final tras una remontada exigente en semifinales, donde necesitó siete juegos para eliminar a las campeonas defensoras. Ese cierre exitoso reforzó la identidad competitiva de un equipo que ha crecido en intensidad durante la postemporada.

El ataque ponceño ha estado liderado por el trío ofensivo de Sherridan Atkinson, Claire Chaussee y la colocadora Raymariely Santos, quienes han sostenido el ritmo ofensivo en los momentos decisivos. En la red, Abby Akey ha aportado estabilidad como central, consolidándose como una pieza clave en el avance del equipo.

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El conjunto sureño es dirigido por el dirigente debutante en la liga, el Dr. Harry González, quien ha logrado ajustar esquemas y mantener cohesión en un grupo que ha respondido a situaciones de alta presión durante la postemporada.

Calendario de la Final Viernes, 24 de abril - Ponce en Santurce, 8:12 p.m. Sábado, 25 de abril - Santurce en Ponce, 8:00 Lunes, 27 de abril - Ponce en Santurce, 8:12 p.m. Miércoles, 29 de abril, Santurce en Ponce, 8:00 p.m. Viernes, 1 de mayo - Ponce en Santurce, 8:12 p.m. * Sábado, 2 de mayo, Santurce en Ponce * Lunes, 4 de mayo - Ponce en Santurce, 8:12 p.m. * *De ser necesarios

En contraste, Santurce presenta una plantilla considerada entre las más completas del torneo. La distribución del juego recae en Wilmarie Rivera, mientras que el ataque se diversifica con Helena Grozer, Andrea Rangel y la central Neira Ortiz, una de las figuras defensivas más consistentes del torneo.

Las Cangrejeras incorporaron recientemente a Madison Kingdon Rishel, quien reemplaza a Tamara Otene y añade una nueva dimensión ofensiva al sistema capitalino, aportando experiencia y potencia en momentos clave.

El equipo es dirigido por el técnico español Pascual Saurín, cuya gestión táctica ha sido un elemento constante en el rendimiento de Santurce durante toda la temporada. Su enfoque en el control del ritmo y la adaptación estratégica será un factor determinante en la serie.

Las Leonas de Ponce eliminaron en siete juegos en la fase semifinal a las campeonas defensoras Criollas de Caguas. ( Ciudad de Ponce )

En términos de enfrentamiento, Ponce buscará sostener su transición ofensiva y mantener a sus atacantes en ritmo, mientras Santurce intentará imponer su bloqueo desde el inicio y controlar las fases largas del juego. La presencia de Ortiz en la malla y la conexión entre Rivera, Grozer y Rangel serán claves para las capitalinas.

La serie arranca este viernes a las 8:12 p.m. en el Coliseo Roberto Clemente, con un calendario que alterna sedes entre San Juan y Ponce hasta un posible séptimo encuentro en cancha neutral.

Más allá de los nombres, la final enfrenta dos modelos: el empuje y la resiliencia de Ponce frente a la estructura, profundidad y experiencia internacional de Santurce.