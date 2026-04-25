Portland, Oregón. Stephon Castle anotó 33 puntos y los Spurs de San Antonio se sobrepusieron a la ausencia de Victor Wembanyama para vencer 120-108 a los Trail Blazers de Portland el viernes por la noche y tomar una ventaja de 2-1 en la serie.

Dylan Harper añadió 27 puntos y 10 rebotes para los Spurs, que perdían por 15 puntos en el tercer cuarto. El cuarto partido de la primera ronda se disputará el domingo en el Moda Center.

Antes del partido, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, anunció que Wembanyama no jugaría mientras continúa recuperándose de una conmoción cerebral sufrida el martes por la noche en el segundo partido.

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Jrue Holiday anotó 29 puntos para los Trail Blazers. En su primera aparición en los playoffs en casa desde 2021, no pudieron aprovechar la ausencia de Wembanyama.

Portland se puso por delante 82-67 en el tercer cuarto, pero los Spurs remontaron con una racha de 21-5 para llegar al último periodo con una ventaja de 88-87. El salto hacia atrás de Castle y un par de tiros libres dieron a los Spurs una ventaja de 105-95 a mediados del cuarto. El salto hacia atrás de Castle y un par de tiros libres dieron a los Spurs una ventaja de 105-95 a mediados del cuarto y los Trail Blazers se derrumbaron.

“Creo que tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Sabemos lo buenos que somos”, dijo Castle. “Así que, 10 abajo, 15 abajo, en un partido así, con mucho tiempo por delante, sólo tenemos que encadenar algunas paradas y seguir luchando. Creo que tenemos muchos perros que no van a rendirse en nuestro equipo”.

Wembanyama, el primer Jugador Defensivo del Año por unanimidad y uno de los tres finalistas al premio al Jugador Más Valioso de la liga, cayó en el segundo cuarto del segundo partido, que los Spurs perdieron por 106-103 en San Antonio.

Johnson no quiso dar más detalles sobre el estado de Wembanyama, limitándose a decir que estaba progresando. Esta temporada promedia 25 puntos, 11.5 rebotes, 3.1 asistencias y 3.1 tapones por partido, la mejor marca de la liga. Se desconoce su estado para el partido del domingo.

Luke Kornet fue titular contra los Trail Blazers mientras Wembanyama observaba desde el banquillo, y terminó con 14 puntos y 10 rebotes.

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Portland encadenó una racha de 15-2 en la primera parte para remontar un 50-43 y llegar al descanso con 65-59 tras un triple de Jerami Grant.

En los instantes finales del periodo, Fox recibió una falta ofensiva cuando cargó hacia la canasta y propinó un codazo en la cara a Deni Avdija. Johnson impugnó la falta y fue anulada por falta defensiva sobre Avdija, que se había roto un diente pero siguió jugando.

“Esta derrota duele, pero tenemos otra el domingo, así que realmente no se puede colgar el sombrero demasiado bajo”, dijo Holiday. “Tal vez tomarlo en la barbilla esta noche, y luego mañana, tenemos que volver al trabajo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.