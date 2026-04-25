En una jornada de contrastes en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Leones de Ponce protagonizaron una remontada dramática para vencer en tiempo extra a los Capitanes de Arecibo, mientras que los Vaqueros de Bayamón dominaron con autoridad a los Cangrejeros de Santurce.

En Ponce, los Leones superaron 116-108 a los Capitanes tras un intenso duelo que se definió en el periodo adicional. Con el triunfo, Ponce mejoró su marca a 5-8 y consiguió su primera victoria en la serie particular, mientras Arecibo cayó a 8-3 y vio frenada una racha de cinco triunfos consecutivos.

Arecibo parecía encaminado a la victoria tras cerrar el tercer parcial con ventaja de 85-72. Sin embargo, los Leones abrieron el último periodo con un avance de 11-0 que cambió el ritmo del encuentro. El juego se tornó cerrado en los minutos finales, con múltiples cambios de liderato.

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Rafael Pinzón empató el marcador a 98 con 1.7 segundos por jugar en el tiempo reglamentario, forzando el tiempo extra. En el periodo adicional, los Leones tomaron control en los momentos decisivos para asegurar la victoria.

Jordan Murphy lideró a Ponce con 31 puntos, seguido por Isaiah Hicks con 22. Darius Bazley destacó en su debut con 16 puntos y 11 rebotes, mientras Jezreel De Jesús aportó 18. Por Arecibo, Ramses Meléndez anotó 27 puntos, y Timothy Soares junto a Jack McVeigh sumaron 23 cada uno.

En Bayamón, los Vaqueros vencieron con comodidad 109-87 a los Cangrejeros en el tercer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada. Bayamón mejoró a 9-5, mientras Santurce cayó a 5-6.

Los Vaqueros marcaron el paso desde el inicio, cerrando el primer parcial arriba 34-20 y ampliando la ventaja a 63-46 al descanso. En la segunda mitad, mantuvieron el dominio para asegurar una victoria sin sobresaltos.

Jae Crowder encabezó la ofensiva con 25 puntos y 10 rebotes, seguido por Xavier Cooks con 23. Jaylin Galloway añadió 16, mientras Gary Browne sumó 11 puntos y ocho asistencias.

Por Santurce, Jordan Howard lideró con 17 puntos.

La acción del BSN continúa el sábado con los Mets de Guaynabo visitando a los Osos de Manatí y los Indios de Mayagüez enfrentando a los Atléticos de San Germán.