Houston. LeBron James anotó 29 puntos, incluyendo una canasta de 3 puntos a falta de 13 segundos para el final del tiempo reglamentario, Marcus Smart anotó ocho puntos en la prórroga y los Lakers de Los Ángeles se aprovecharon de unos Rockets de Houston que no contaron con Kevin Durant para ganar 112-108 el viernes por la noche y tomar una ventaja de 3-0 en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Los Lakers remontaron una desventaja de seis puntos a falta de menos de 30 segundos y pueden barrer la serie el domingo por la noche en Houston.

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“Es difícil ganar a domicilio en los playoffs e incluso sin KD son un gran equipo de baloncesto”, dijo el entrenador JJ Redick. “Y esa fue una gran prueba para nosotros, especialmente en ese momento en el que perdíamos de seis”.

Los Ángeles abrió la prórroga con una racha de 6-2, destacada por un 3-puntos de Smart para tomar una ventaja de 107-103.

Smart encestó dos tiros libres a falta de 35,5 segundos para el final del partido y puso el marcador en 111-105. Reed Sheppard anotó una canasta de 3 puntos para acercar a Houston a tres con menos de 30 segundos para el final de la prórroga, pero Smart anotó 1 de 2 tiros libres para aumentar la ventaja a 112-108.

James, de 41 años, jugó más de 45 minutos el viernes por la noche. Dijo que con los máximos anotadores Luka Doncic y Austin Reaves fuera por lesiones no tiene más remedio que hacer lo que pueda.

“Todo el mundo tiene que hacer un poco más debido a lo mucho que nos falta”, dijo James. “Es un reto para todos e intentar resolverlo juntos”.

Smart añadió 21 puntos y 10 asistencias, y Rui Hachimura 22 puntos para los Lakers.

Incluso con Durant fuera por segundo partido en esta serie -esta vez con un esguince de tobillo tras de perderse el Juego 1 por una lesión de rodilla- los Rockets estaban en posición de cerrar el partido después de que James tuviera pérdidas de balón consecutivas que Houston convirtió en una ventaja de 101-95.

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A Houston le costó a veces cerrar los partidos en el último cuarto y el problema continuó el viernes por la noche.

“Obviamente, cerrar y terminar es uno de nuestros puntos débiles”, declaró el seleccionador Ime Udoka. “La cantidad de errores o el tipo de errores son atroces y no puedes tenerlos”.

Durant no estaba en el banquillo el viernes por la noche y Udoka dijo que era porque estaba recibiendo tratamiento en su tobillo lesionado.

Alperen Sengun lideró a los Rockets con 33 puntos y 16 rebotes. Amen Thompson añadió 26 puntos y 11 rebotes.

Los Lakers ganaban por 15 al principio, pero perdían por seis antes de que Smart recibiera una falta en un intento de 3 puntos a falta de 25 segundos tras una pérdida de balón de Houston y lanzara los tres tiros libres.

“Fue una jugada inteligente, y eso es parte de mi experiencia como veterano, ya que llevo 12 años en la liga”, dijo Smart. “Aprendí algunos trucos de algunos chicos, cierto. Así que eso nos ayudó mucho”.

James robó entonces el balón a Sheppard y su lanzamiento de 3 puntos empató a 101 a falta de 13 segundos para el final del cuarto.

Sengun falló un tiro de 7 pies y los Lakers tuvieron la oportunidad de ganar, pero el intento de 3 puntos de James rebotó en el aro y mandó el partido a la prórroga.

James, que lanzó un pase alley-oop a su hijo Bronny para una canasta en la primera mitad, también logró 13 rebotes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.