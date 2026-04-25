Louisville, Kentucky. Renegade se estrenó el sábado como favorito en la línea de la mañana para la 152da edición del Kentucky Derby, en busca de superar la posición en el interior de la barandilla que no ha producido un ganador en cuatro décadas.

El potro entrenado por Todd Pletcher y que será montado por Irad Ortiz Jr. está 4-1 después de sortear el puesto No. 1 en el campo de 20 caballos para la carrera del 2 de mayo. Ningún caballo ha terminado primero en el Derby desde allí desde Ferdinand en 1986, y el más reciente en estar entre los tres primeros fue Lookin At Lee, que fue segundo en 2017.

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Renegade charges to the wire scoring the 90th Running of the $1.5M G1 Arkansas Derby before an on-track crowd of 73,000. He was ridden to victory by Irad Ortiz, Jr. who sported the silks of Robert & Lawana Low & Repole Stable and gave Todd Pletcher his record-breaking 6th… pic.twitter.com/60zImxjjd3 — Oaklawn Hot Springs (@OaklawnRacing) March 29, 2026

En la prueba del 2 de mayo, hasta siete jinetes puertorriqueños figuran entre los participantes del Kentucky Derby, un récord histórico para la hípica boricua según lo reportó esta semana el diario El Nuevo Día.

Además de Ortiz Jr. montarán John Velázquez a Further Adu; José Ortiz a Golden Tempo; y Manuel Franco a Albus. También competirán Jaime Torres con Incredibolt, Cristian Torres con Silent Tactics y Edwin Maldonado con Pavlovian, destacando el impacto isleño en la “Carrera de las Rosas”.

El número 6 Commandment y el número 18 Further Ado, del entrenador Brad Cox, son la segunda y tercera opción en la línea de la mañana, cada uno a 6-1, seguidos por el número 12 Chief Wallabee a 8-1 y The Puma a 10-1. El tercer participante de Cox es Fulleffort, 20-1, que ocupa el puesto número 20 en el extremo exterior.

𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐡𝐞𝐫𝐞. 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝟏𝟓𝟐𝐧𝐝 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐮𝐜𝐤𝐲 𝐃𝐞𝐫𝐛𝐲.



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Cox se quedó boquiabierto cuando vio el sorteo de Fulleffort y lo calificó como “probablemente el que no me entusiasma tanto como los otros dos”. Estaba más contento con Further Ado en el número 18, con el jinete tres veces ganador del Derby John Velázquez a bordo.

“Muy contento con ese puesto: Yo quería que dibujara por fuera, y parece que hay algo de velocidad hacia el interior de él allí”, dijo Cox. “Me gusta el 6 con Commandment. Espero que pueda romper y avanzar. Parece que hay un poco de velocidad a su alrededor. Quizá pueda ganar algo de terreno en la primera curva, quizá incluso en la segunda”.

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Bob Baffert, dos veces campeón de la Triple Corona, tiene dos oportunidades de ganar el Derby por séptima vez y romper el empate con Ben Jones para la mayoría de los entrenadores, ensillando al número 4 Litmus Test (30-1) y al número 14 Potente (20-1). Litmus Test fue el último caballo en entrar en liza a primera hora del sábado, cuando Steve Asmussen y los propietarios decidieron que Chip Honcho no participaría en la carrera y se dirigiría al Preakness Stakes del 16 de mayo.

Un año después de que Sovereignty, de Bill Mott, ganara el Derby y luego el Belmont Stakes, su hijo Riley entrena a sus dos primeros caballos en la carrera inaugural de la Triple Corona. Tiene el número 2 Albus (30-1) y el número 11 Incredibolt (20-1).

Su padre es el Jefe Wallabee.

“Ahora mismo no le conozco”, dijo Riley Mott. “Es nuestro rival. Muy formidable, obviamente, pero sólo estamos centrados en nuestros caballos y tratando de controlar las cosas que podemos controlar, a diferencia del sorteo. Ha sido divertido intentar mantener la concentración pero disfrutar del momento al mismo tiempo.”

Completan el grupo el número 3 Intrepido (30-1), el número 5 Right To Party (30-1), el número 7 Danon Bourbon (20-1), el número 8 So Happy (15-1), el número 10 Wonder Dean (30-1), el número 13 Silent Tactic (20-1), el número 15 Emerging Market (15-1), el número 16 Pavlovian (30-1), el número 17 Six Speed (50-1) y el número 19 Golden Tempo (30-1).

En caso de que se produzcan rasguños, hay cuatro posibilidades también inscritas para unirse al campo: Gran Blanco, Ocelli, Robusta y Corona de Oro.

La hora de salida de la carrera está fijada para las 6:57 p.m. EDT.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Esta historia contiene material agregado por Primera Hora.