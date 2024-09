El reportero de la NBA de ESPN, Adrian Wojnarowski, anunció su retiro de los medios de comunicación para regresar a su alma mater, St. Bonaventure, donde asumirá el puesto recién creado de gerente general del programa de baloncesto masculino, informó la institución.

Wojnarowski supervisará una amplia gama de responsabilidades mientras trabaja junto al entrenador Mark Schmidt y su equipo. Sus tareas incluirán centrarse en las oportunidades de nombre, imagen y semejanza, la gestión del portal de transferencias, el reclutamiento y las relaciones con los jugadores exalumnos.

“Estoy muy emocionado y honrado de regresar a St. Bonaventure con la oportunidad de servir a la universidad”, dijo Wojnarowski en un comunicado publicado por la escuela en Allegany, Nueva York. “Tengo la esperanza de compartir con los miembros de nuestra comunidad algunas de las mejores prácticas aprendidas de las franquicias y las mentes más exitosas de la NBA y me comprometo a abrir puertas a nivel mundial para nuestros jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Wojnarowski se graduó en periodismo en St. Bonaventure en 1991 y recibió un doctorado honorario de la escuela en 2022. El periodista, de 55 años, trabajó en ESPN desde 2017, y su decisión de retirarse llegó incluso cuando todavía tenía un contrato que firmó con el medio en 2022.

Wojnarowski, quien anteriormente trabajó en Yahoo Sports y The Record of New Jersey, fue dos veces columnista del año de APSE y fue votado como escritor deportivo nacional del año por la Asociación Nacional de Medios Deportivos durante un período de tres años entre 2017 y 2019.

Schmidt describió la incorporación de Wojnarowski a su equipo como un “éxito rotundo” y agregó: “Este movimiento es fundamental para navegar por el nuevo panorama del baloncesto universitario en NIL, el reclutamiento y la retención”.

St. Bonaventure está ubicado en medio de las montañas Allegany, en la esquina suroeste de Nueva York, a unos 90 minutos en auto al sur de Buffalo.

La escuela católica, con una matrícula de unos 2,000 estudiantes, busca sacar provecho del reconocimiento del nombre de Wojnarowski, al tiempo que sigue el ejemplo de otros programas que han creado el rol de gerente general en la era NIL. Es más conocido por dar noticias de la NBA con lo que se conoció como “Woj Bombs” en las redes sociales.

“Si bien extrañaremos su rendimiento diario, comprendemos completamente su decisión de hacer un cambio en su estilo de vida y bajar un poco el ritmo”, dijo el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, en un comunicado. “Sabemos que seguirá prosperando en este próximo capítulo, y tiene nuestra gratitud y apoyo colectivos”.

Statement from ESPN Chairman Jimmy Pitaro on Adrian Wojnarowski's retirement from ESPN https://t.co/Bu5vHuK7E5 pic.twitter.com/GzQbwTiHlA — ESPN PR (@ESPNPR) September 18, 2024

Bob Beretta, vicepresidente y director de deportes interuniversitarios de St. Bonaventure, calificó la incorporación de Wojnarowski como una “oportunidad increíble” para que la escuela aproveche sus numerosas conexiones en el baloncesto.

“En un momento de tremenda turbulencia dentro de la empresa de atletismo interuniversitario, estamos haciendo una declaración firme de que St. Bonaventure continúa estando a la vanguardia del cambio”, dijo Beretta. “El hecho de que el periodista preeminente en su campo esté dispuesto a dejar una lucrativa carrera en los medios para servir a su alma mater en un papel secundario es un testimonio de su amor y pasión por Bona”.