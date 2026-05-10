Los Ángeles. Ajay Mitchell logró 24 puntos y 10 asistencias, los números máximos de su carrera en playoffs, y el Thunder de Oklahoma City extendió su racha invicta en la postemporada para quedar al borde de otra final de la Conferencia del Oeste, al aplastar el sábado 131-108 a los Lakers de Los Ángeles.

Shai Gilgeous-Alexander aportó 23 puntos y nueve asistencias por el Thunder, que mejoró con calma a un registro de 7-0 —tanto en estos playoffs en general como en sus siete partidos de esta temporada contra LeBron James y los Lakers.

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Oklahoma City es el sexto campeón defensor de la NBA que inicia 7-0 en la postemporada siguiente, luego de obtener tres triunfos sobre unos Lakers mermados, por un total combinado de 59 puntos.

GAME 3 FOR OKC: AJAY MITCHELL'S TAKEOVER 🤯



24 PTS (new postseason career high)

10 AST (new postseason career high)

3 STL (new postseason career high)



Thunder will look to close out the series vs. the Lakers on Monday at 10:30 PM ET on Prime! pic.twitter.com/zmZ2pCrStS — NBA (@NBA) May 10, 2026

El tercer partido de la semifinal de la Conferencia del Oeste fue notable similar al segundo en muchos aspectos: los Lakers otra vez tuvieron que luchar desesperadamente tan sólo para mantenerse a la par con los campeones hasta el tercer cuarto.

Cuando Los Ángeles finalmente flaqueó, el Thunder se despegó con su habitual eficiencia despiadada. Chet Holmgren sumó 18 puntos y nueve rebotes por Oklahoma City, que superó a los Lakers 33-20 en el tercer cuarto y no se vio amenazado en absoluto en el cierre.

Chet Holmgren sumó 18 puntos y nueve rebotes por Oklahoma City, que superó a los Lakers 33-20 en el tercer cuarto y no se vio amenazado en absoluto en el cierre.

“Creo que la primera mitad no fue la mejor que hemos tenido, y en el vestuario simplemente hablamos de ello y supimos que teníamos que ajustarnos y ser mejores”, dijo Mitchell, quien continuó su irrupción en los playoffs al anotar al menos 14 puntos por sexto partido consecutivo. “Creo que hicimos un gran trabajo al salir del descanso”.

El cuarto encuentro se disputará la noche del lunes en Los Ángeles.

James terminó con 19 puntos, ocho asistencias y seis rebotes, mientras que Austin Reaves añadió 17 puntos y nueve asistencias. Pero ambas figuras tuvieron problemas en tiros de campo y entre los dos encestaron 12 de 32.

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Los 21 puntos de Rui Hachimura no fueron suficientes para mantener a Los Ángeles en la pelea con los campeones.

“Tuvimos momentos en la primera mitad que fueron realmente buenos para nosotros”, dijo James. “En el tercer cuarto, no encestamos tiros, no defendimos ni conseguimos frenar al rival y le permitimos sacarnos del partido”.

Gilgeous-Alexander tuvo su partido de mayor anotación de la serie pese a fallar nueve de sus primeros 11 tiros, en medio de otro esfuerzo defensivo coordinado de los Lakers sobre el vigente Jugador Más Valioso de la NBA, aunque con menos dobles marcas que en los dos primeros partidos de la serie.

“Obviamente éstas no han sido mis mejores actuaciones”, dijo Gilgeous-Alexander. “Pero creo que he podido ayudar al equipo a ganar, y eso es lo más importante. Si el resto de la postemporada o el resto de mi carrera se viera como se vio en los últimos partidos, estaría bien con ello, porque ganamos partidos”.

Luke Kennard sumó 18 puntos por los Lakers, que han perdido cinco de sus últimos seis partidos desde la mitad de la serie de primera ronda contra Houston.

“Son un equipo de baloncesto increíble”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Tercer partido consecutivo en el que estamos ahí después de 2 1/2 cuartos. Probamos diferentes alineaciones, diferentes coberturas. Aun así perdimos esos minutos. De nuevo, tenemos que ser mejores, pero no me rindo con la serie. Vamos a intentar ganar el lunes. Vamos a intentar extender la serie”.

El campeón anotador de la NBA, Luka Doncic, perdió su 14º partido consecutivo con los Lakers desde que sufrió un tirón de isquiotibiales el 2 de abril en Oklahoma City. No se cree que esté cerca de regresar por una lesión que a menudo requiere dos meses de recuperación.

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Salvo Gilgeous-Alexander, todos en el Thunder comenzaron el tercer partido con otra buena racha de tiro. Aun así, Los Ángeles se fue al descanso con una pequeña ventaja, impulsado por 16 puntos de Hachimura.

Oklahoma City borró esa desventaja con un avance metódico al salir del descanso, y se puso arriba por 13 en el tercer cuarto.

El tercer máximo anotador, Jalen Williams, perdió su quinto partido consecutivo con el Thunder por una distensión de isquiotibiales.