José Juan Barea desconoce aún si estará disponible para participar en la próxima ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2023. Asimismo, tiene en agenda determinar si regresará al Baloncesto Superior Nacional (BSN) para la venidera temporada que iniciará el 9 de abril.

Los próximos compromisos de la Selección de baloncesto masculino de Puerto Rico serán los días 24 y 27 de febrero contra Estados Unidos Cuba, respectivamente. El primer juego será en Washington DC y el segundo en La Habana, Cuba.

“Hay una posibilidad. Siempre estoy dispuesto a jugar con el Equipo Nacional. Después decidiré si juego en el BSN o no. Voy a entrenar y dependiendo de cómo me sienta decidiré. No puedo decir todavía porque no estoy seguro”, sostuvo Barea al concluir una conferencia de prensa para anunciar los pormenores del torneo de baloncesto juvenil “Classic JJ Barea 14U”.

Barea participó en la primera ventana clasificatoria el pasado noviembre. Puerto Rico terminó con balance de 1-1 después caer ante México por cuatro puntos (90-86) y, luego, superar a Cuba por nueve (69-60).

Previo a esos compromisos con la selección, Barea estuvo activo en el BSN con los Cangrejeros de Santurce.

“Si voy a jugar, quiero estar bien seguro de la decisión. Me lo quiero disfrutar, pasarlo bien, un poco más calmado y no me quiero lastimar. La decisión vendrá en unos meses, pero me mantendré entrenando y dependiendo de cómo me sienta, tomaré la decisión”, sostuvo.

Barea reconoció que no ha establecido una fecha para informar su determinación.

“Tendría que ser un mes antes de que inicie la temporada del BSN porque si digo que sí, tendría que meterme a tiempo completo en hacerlo para no lastimarme y poder ayudar al equipo. Esta etapa me está gustando porque puedo dedicarle más tiempo a la fundación y darle tiempo a mis hijos”, explicó.

Barea reside a tiempo completo en Miami, Florida, con su esposa Viviana Ortiz y los pequeños Paulina y JJ. Ocasionalmente, viaja a Dallas para cumplir con unos compromisos de trabajo con los Mavericks.