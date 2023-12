A sus 40 años, el centro uruguayo Esteban Batista no pensó que volvería a vestir el uniforme de su país después de anunciar su retiro de la Selección de Uruguay en la conclusión de las ventanas eliminatorias para la Copa del Mundo de FIBA en febrero.

Pero, cuando la Federación Uruguaya de Basketball le hizo el acercamiento para que volviera a las filas del seleccionado para el AmeriCup 3x3 de FIBA, el histórico pívot lo vio como una oportunidad para divertirse haciendo algo diferente y en un país que le ha encantado toda su vida: Puerto Rico.

“Yo estaba de retirado desde febrero en la última ventana de clasificación mundial y, cuando surgió la posibilidad de venir a Puerto Rico, la verdad que he venido pilas de veces y me ha encantado. Aprovechando eso, era una oportunidad de volver, jugar un poquito y probar algo divertido que no es tan dinámico como el 5x5 y es un poquito más show”, comentó Batista luego de un reñido triunfo de Uruguay sobre Canadá para ganar el Grupo B y conseguir el pase a los cuartos de final del certamen.

“En 5x5 que es a 40 minutos, me cuesta un poco más. Esto, aunque son dos partidos, me cuesta, pero es algo que todavía estoy a tiempo de vivirlo”, agregó.

Y es que, a diferencia del básquet tradicional, un partido de 3x3 se define en un parcial de 10 minutos, sin tiempos muertos, y lo gana el primer equipo que llegue a 21 puntos o el más unidades que haya anotado cuando el tiempo finalice.

En la jornada del viernes, Uruguay se enfrentó a Ecuador y Canadá en el Distrito T-Mobile del Centro de Convenciones de San Juan. En ambos partidos, Batista lució como si hubiese jugado 3x3 toda su vida, imponiéndose en la pintura tal y como lo hacía en esos clásicos con el Equipo Nacional de Puerto Rico. El veterano centro concluyó la fase de grupos con 10 puntos y 16 rebotes.

El urguayo Esteban Batista lanza un canasto ante Colombia durante la fase clasificatoria del AmeriCup 3x3, que se celebró el jueves. ( FIBA )

“Yo había practicado dos semanas antes y tenía la incertidumbre de cómo sería con las reglas y eso, pero bueno, es básquet. Hay que meterla dentro del aro y el que meta más puntos gana. No costó mucho asimilarlo”, comentó.

A pesar de que se llevó una buena experiencia el viernes, Batista confesó que sus días en el baloncesto están contados y no ve el 3x3 como una vía para continuar su carrera a largo plazo.

“Es un torneo lindo el AmeriCup en un país tan lindo, pero yo ya tengo dos hijos chicos y me había desconectado un poco del básquet. Voy a disfrutar esto y después veré qué hay”, dijo.

Batista es el único canastero uruguayo que ha jugado en la NBA. Allí vistió los uniformes de los Hawks de Atlanta desde el 2005 hasta el 2007. Además, fue parte de los Celtics de Boston en la pretemporada 2007-08, y se destacó con numerosos clubes en Europa y América Latina por las últimas dos décadas.

Con la Selección de Uruguay, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007 y se subió a cuatro podios en Campeonatos Sudamericanos (plata en 2006 y 2008, bronce en 2003 y 2016).

Batista y Uruguay volverán a la cancha del Distrito T-Mobile este domingo, cuando enfrenten a México, a las 5:05 p.m., en los cuartos de final del AmeriCup 3x3.