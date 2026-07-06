La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó este lunes el fallecimiento de Ángel Toro, uno de los principales impulsores del desarrollo de este deporte en las categorías infantiles del país.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, la FBPUR destacó el legado como una figura fundamental en la historia de la Liga de Mini Baloncesto Masculina.

“Su legado, compromiso y aportación al desarrollo del baloncesto en categorías menores permanecerán siempre en nuestra historia. Agradecemos profundamente todo lo que hizo, el legado que marcó generaciones y sabemos que el país estará en deuda con él por todo lo que aportó. Descanse en paz”, expresó la Federación.

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En una esquela compartida junto a la Liga de Mini Baloncesto -la cual lleva su nombre-, la FBPUR resaltó que Toro dedicó gran parte de su vida al crecimiento del baloncesto en las categorías menores, dejando una huella imborrable por su organización, compromiso y pasión por el deporte.

“Figura fundamental en la historia y desarrollo de la Liga Mini en Puerto Rico, Ángel dedicó gran parte de su vida al crecimiento del baloncesto en categorías menores, dejando un legado de organización, compromiso y pasión por el deporte”, indicó la Federación.

Asimismo, la FBPUR extendió sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la comunidad del baloncesto puertorriqueño, al tiempo que agradeció la entrega de Toro durante décadas de servicio.

“Gracias, Ángel, por tu entrega y por tu inmenso aporte al baloncesto de Puerto Rico”, concluyó el mensaje.

Al momento, no se ofrecieron detalles relacionados con los actos fúnebres.