El capitán de la selección de voleibol venezolana, Willner Rivas, falleció junto a su esposa, Mariángel Pérez, y su hijo, Theo, como consecuencia de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Múltiples reportes indicaron que los cuerpos de la familia fueron rescatados de entre los escombros del edificio Los Monjes, ubicado en Playa Grande, Catia La Mar.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) confirmó el domingo la noticia y expresó sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad del voleibol venezolano.

“En estos momentos de inmenso dolor, nos unimos en solidaridad con la Federación Venezolana de Voleibol, sus familiares, amigos, compañeros de equipo y con todo el pueblo venezolano”, compartió la FPV a través de sus redes sociales.

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“Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y pedimos fortaleza para todos aquellos que hoy enfrentan esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, agregó el ente federativo.

Por su parte, la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) rindió homenaje a su capitán y Jugador Más Valioso de la Copa Panamericana 2025 con un emotivo mensaje en el que destacó el legado que deja dentro y fuera de la cancha.

“Hoy no solo lloramos al gran atleta; recordamos al líder, al compañero y al amigo que con el número 19 en el pecho y el tricolor en el corazón nos enseñó el verdadero significado de la entrega”, expresó el organismo también en sus cuentas de redes sociales.

“Gracias por cada salto, por cada grito de victoria, por defender nuestra bandera y por inspirar a toda una generación. Vuela alto, Willner. Las canchas de Venezuela hoy guardan silencio, pero el cielo se viste de gala para recibir a nuestro capitán... Tu legado vivirá por siempre en la historia del voleibol venezolano”, añadió la FVV.

A mediados de junio, Rivas había firmado con el CV Guaguas de Las Palmas, de Gran Canaria, para disputar la temporada 2026-27.

Hasta la tarde del domingo, la cifra de fallecidos por el doble terremoto aumentó a 3,342 personas, mientras que los heridos ascendieron a 16,740.