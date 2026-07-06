Los Ángeles. Cuando las Grandes Ligas parecían estar muy lejos para Eliézer Alfonzo durante su casi década en las ligas menores, el receptor dice que siempre encontró la fuerza para seguir pensando en lo orgulloso que haría sentir a su familia.

Finalmente pisó el campo del Dodger Stadium para ese momento el domingo, pero en circunstancias desgarradoras.

Dodgers fans give a standing ovation to Eliezer Alfonzo, who is making his MLB debut on the day it was reported his sister and stepmother were killed by the Venezuelan earthquakes



Sending all our love to the Alfonzo family 💙 pic.twitter.com/vrb9DuzHT7 — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 6, 2026

La hermana adolescente de Alfonzo y su madrastra — la esposa de su padre, el ex ligamayorista Eliézer Alfonzo padre — han estado desaparecidas desde los catastróficos terremotos en Venezuela el mes pasado. Unas horas antes del primer lanzamiento de los Dodgers contra los Padres de San Diego, varios medios latinoamericanos informaron que sus cuerpos acababan de ser hallados.

PUBLICIDAD

Alfonzo apenas había recibido el sábado su largamente esperada llamada a los campeones defensores de la Serie Mundial en medio de la aguda incertidumbre de su familia, que se convirtió en una tristeza aplastante a la mañana siguiente.

Después de hablar con su padre, su hermano y su novia, Alfonzo aún reunió la fuerza para jugar con los Dodgers, encontrando paz en el conocimiento de cuánto significaba — no para él, sino para Eliana, de 16 años.

“Es un momento triste y duro”, dijo Alfonzo. “Porque hace como tres semanas, ella me dijo que había tenido un sueño hermoso, pero que no me iba a decir nada hasta que el sueño se hiciera realidad. Estoy bastante seguro de que el sueño era algo sobre esto. Ojalá estuviera viva para verme jugar en las Grandes Ligas, pero sé que ahora está del lado de Dios, y me va a proteger y va a disfrutar cada momento que yo vaya a tener jugando”.

Eliezer Alfonzo spoke in Spanish for majority of his postgame press conference, expect for one part.



Alfonzo shared in English that his sister, who passed in the Venezuela earthquakes before his Dodgers debut tonight, shared with him 3 weeks ago that she had a beautiful dream.… pic.twitter.com/iGfmoXpwag — Dodgers Nation (@DodgersNation) July 6, 2026

Alfonzo, de 26 años, bateó noveno y recibió los lanzamientos durante las primeras siete entradas en la derrota 5-2 de los Dodgers ante los Padres de San Diego, yéndose de 2-0 antes de ser retirado por un bateador emergente.

Cuando Alfonzo se paró por primera vez en el plato en el venerado Dodger Stadium en la tercera entrada, la multitud de Los Ángeles se puso de pie para darle una enorme ovación, consciente de la fuerza necesaria para hacer esos swings.

“Estaba emocionado y muy conmovido cuando escuché esos aplausos”, dijo Alfonzo. “Es algo que recordaré por el resto de mi vida”.

PUBLICIDAD

La hermana de Alfonzo, Eliana, de 16 años, y su madrastra, Patricia, estaban desaparecidas desde que múltiples terremotos sacudieron su país el 24 de junio. Se hospedaban en un hotel en La Guaira, donde, según reportes, Alfonzo padre había estado buscándolas entre los escombros con equipo pesado en los últimos días.

Cuando la noticia llegó al Dodger Stadium, ambos equipos se volcaron en apoyo a Alfonzo. Miguel Rojas, el veterano infielder venezolano de los Dodgers, estuvo entre varios compañeros que abrazaron y hablaron con Alfonzo en el dugout. En el plato, la estrella de los Padres Fernando Tatis Jr. pareció tener un momento sentido con el receptor.

Rojas, quien jugó contra el padre de Alfonzo en la liga venezolana de invierno hace casi dos décadas, entendió por qué Alfonzo elegiría jugar en un momento de devastación personal.

“Estamos tratando de perseguir un sueño que no es solo nuestro sueño, sino que este es el sueño de su hermana, su padre, toda su familia”, dijo Rojas . “Ha trabajado muy duro para conseguir esta oportunidad. Estoy orgulloso de la manera en que afrontó todo lo que le pasó hoy, pero al mismo tiempo , es realmente difícil poner este momento en contexto. Nunca es fácil perder a un familiar , (pero) especialmente cuando pasa algo así. Todo lo que podemos hacer como club es estar aquí para él y como que levantarlo en estos momentos difíciles”.

Alfonzo había estado esperando este día desde que firmó con los Tigres de Detroit en 2016, cuando tenía 16 años.

PUBLICIDAD

El receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Eliézer Alfonzo, mira hacia el cielo mientras se prepara para batear durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Padres de San Diego, el 5 de julio de 2026, en Los Ángeles. ( The Associated Press )

Ha participado en 581 juegos de ligas menores durante las últimas nueve temporadas, viajando en cientos de autobuses y soportando innumerables cambios de domicilio para perseguir su meta. Llegó hasta la filial Triple-A de los Tigres en Toledo el año pasado antes de firmar un contrato de ligas menores con los Dodgers en noviembre pasado.

Alfonzo esta temporada bateaba para .313 con 17 carreras impulsadas con el equipo Triple-A de Oklahoma City, pero sabía que estaba detrás del receptor titular veterano de los Dodgers, Will Smith, y del suplente Dalton Rushing — e incluso del veterano de profundidad Chuckie Robinson.

Rushing ha sido el titular de LA mientras Smith ha estado fuera de acción desde hace casi un mes por una lesión en el cuello. Después de que Robinson tuvo la primera oportunidad por el puesto de suplente, los Dodgers decidieron darle una oportunidad a Alfonzo justo en esta coyuntura inimaginablemente dolorosa.

“Hoy hizo realidad un sueño”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Obviamente eso estuvo ciertamente en su corazón todo el día, pero hizo un trabajo fantástico guiando a nuestro cuerpo de lanzadores, compartimentando, y estoy seguro de que después de hoy realmente le va a caer encima y va a lidiar con su realidad. Todos sentimos por él y por su padre, a quien conozco, y por su familia. Así que es simplemente devastador”.

El padre de Alfonzo, Eliézer Alfonzo padre, jugó partes de seis temporadas en las Grandes Ligas como receptor para cuatro equipos entre 2006 y 2011. Es extremadamente popular entre los jugadores venezolanos a través de las generaciones, dijo Rojas, por su personalidad exuberante y su disposición a ayudar a otros que persiguen el sueño de las Grandes Ligas.

PUBLICIDAD

Rojas dijo que los terremotos han causado agonía para los jugadores venezolanos, incluso para aquellos que no perdieron familiares o amigos.

“Creo que he estado en shock los últimos 10 días”, dijo Rojas. “Conozco a mucha familia y amigos cercanos que lo están pasando, viviendo todo lo que está ocurriendo. Es realmente duro, porque siento que no puedo realmente dejar de jugar, pero al mismo tiempo, es difícil mantenerse presente y mantenerse aquí, y mantenerse conectado mentalmente... porque te sientes egoísta por estar aquí y jugando. Nosotros estamos ahí afuera divirtiéndonos y riéndonos. Cuando pongo la cabeza en la almohada y el show se termina, es realmente difícil conciliar el sueño.

“Estoy bastante seguro de que muchos venezolanos están pasando por lo mismo. Puedo decirte que ha sido muy duro, y solo puedo imaginar cómo se está sintiendo Eliezer hoy”.