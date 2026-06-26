El futbolista venezolano Héctor Bello atraviesa un profundo dolor tras confirmarse la muerte de su esposa, Andrea, durante los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

Esposa de futbolista Héctor Bello. ( Captura )

Bello, jugador del club Marítimo de La Guaira de la Segunda División, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió mensajes cargados de dolor y despedida.

De acuerdo con lo expresado por el propio futbolista, Andrea habría perdido la vida tras intentar proteger a su hija durante el colapso de una estructura en el estado La Guaira, provocado por los sismos que sacudieron al país en la tarde del miércoles.

PUBLICIDAD

Esposa de futbolista Héctor Bello. ( Captura )

“Nos dejaste solos en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija”, escribió Bello en sus historias de Instagram, junto a imágenes familiares. En otro mensaje añadió: “¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada?”.

En una publicación adicional, el jugador expresó su impotencia y dolor ante la pérdida: “Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

33 Fotos Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas después de los dos sismos sacudieron el país.

Según reportes de medios locales, la joven madre habría muerto al quedar atrapada bajo los escombros mientras protegía a su hija, quien sobrevivió al colapso del edificio. Equipos de emergencia localizaron el cuerpo sin signos vitales.

El hecho ocurrió tras los fuertes sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados con pocos minutos de diferencia en Venezuela, considerados entre los más intensos en más de un siglo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).