Las pistas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal nodo de transporte aéreo de Venezuela, sufrieron severas deformaciones estructurales, grietas profundas y fracturas en la capa asfáltica tras la secuencia de potentes terremotos de magnitud superior a 7 que sacudieron el país.

La gravedad de los daños en el área de movimiento de aeronaves obligó a las autoridades aeronáuticas a decretar el cierre de las operaciones.

De acuerdo con los reportes, la pista principal (10L) quedó completamente inhabilitada debido al agrietamiento del pavimento y el riesgo de colapso ante el peso de aeronaves comerciales de gran envergadura.

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33 Fotos Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas después de los dos sismos sacudieron el país.

Los equipos de mantenimiento técnico concentran sus evaluaciones en la pista secundaria (10R) y en la pista corta (09-27) para determinar si la subestructura del terreno costero sufrió hundimientos o desplazamientos que comprometan la seguridad de futuros aterrizajes de emergencia.

El daño en la infraestructura asfáltica coincide con la parálisis del Centro de Control de Área (ACC) de Maiquetía. Las autoridades emitieron un aviso internacional a la comunidad aeronáutica (NOTAM) confirmando la suspensión de los servicios de control de tránsito aéreo debido al impacto de los sismos en los sistemas de comunicación y a la imposibilidad de que el personal técnico acuda a las instalaciones, afectadas también por el colapso de techos en la terminal de pasajeros y las fallas eléctricas generalizadas en el estado La Guaira.

Ante la falta de garantías operativas y el estado de las pistas, las principales aerolíneas internacionales que conectan a Venezuela con América Latina y Europa, entre ellas Copa Airlines, Avianca, LATAM, Iberia y Air Europa, suspendieron de inmediato todos sus itinerarios hacia Caracas.

Fuentes oficiales estiman que los trabajos de contingencia, que incluyen la nivelación, el sellado de fisuras y la certificación internacional de las pistas, mantendrán las restricciones en el aeródromo al menos hasta el próximo 2 de julio, mientras se evalúa la magnitud total del desastre.