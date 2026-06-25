Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas en Venezuela después de que dos potentes terremotos consecutivos sacudieran el país, según indicó el jueves por la mañana la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, quien añadió que los equipos de rescate se apresuraban hacia las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche, entre los más fuertes que han golpeado Venezuela en más de un siglo, pudieron sentirse en toda la región. El principal aeropuerto del país resultó dañado y fue cerrado, y se evacuaron edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unas 1,050 millas de la capital venezolana, Caracas.

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Las transmisiones de televisión mostraron imágenes de rescatistas usando herramientas eléctricas para abrirse paso entre montones de escombros donde antes había edificios. Residentes aterrorizados de la capital salieron en masa a las calles y, tras los sismos, muchas personas caminaban entre los escombros buscando a los desaparecidos entre edificios colapsados y postes eléctricos caídos.

Imágenes en la televisora estatal VTV mostraron a primera hora del jueves cómo se ayudaba a tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, a salir de entre los escombros en el estado norteño de La Guaira, que Rodríguez describió como una “zona de desastre” y una de las áreas más afectadas por los sismos debido al gran número de edificios colapsados.

Rodríguez dijo que las autoridades estaban trasladando equipos de rescate desde otras partes del país hacia La Guaira, que se encuentra en la costa al norte de Caracas. Señaló que los funcionarios intentaban aprovechar al máximo las horas de luz para acelerar los esfuerzos de rescate de personas que se cree que permanecen atrapadas bajo los escombros.

“Hay decenas de edificios colapsados”, indicó Rodríguez en un reporte inicial en la madrugada del jueves, en el que describió ”labores muy arduas de rescate para salvar las vidas”.

Un video compartido en internet parecía mostrar a decenas de personas, algunas acostadas en el suelo y otras en camas de hospital, recibiendo atención fuera de un hospital en La Guaira.

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición a caballo entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos fuertes sean mucho menos comunes que en otras partes de América Latina.

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Rodríguez pidió a las empresas que pusieran a disposición equipo pesado de construcción para las operaciones de rescate, y añadió que equipos de búsqueda y rescate certificados por las Naciones Unidas se dirigían a Venezuela para ayudar.

Vecinos pasan la noche al aire libre

Durante los sismos, la gente evacuó edificios que oscilaban en Caracas, muchos visiblemente conmocionados al ver muros derrumbados que dejaban ver los muebles desde la calle. Columnas de polvo se elevaron en dos barrios típicamente concurridos de la capital.

Cientos de personas amanecieron el jueves en las cercanías de edificios evacuados.

María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años, comentó que no pudo dormir en toda la noche y “venimos aquí a La Plaza Candelaria”, en el centro de Caracas, porque es uno de los pocos lugares despejados en las cercanías de su casa.

Las ciudades venezolanas carecen de puntos de reunión demarcados, donde las personas pueden concentrarse después de un sismo.

“Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima. Pasamos frío mi mamá, mi hija y yo, no pegamos un ojo (dormir); pero no quería pasar la noche solas en casa después de ese terrible temblor”, comentó Díaz. “Terrible, lloramos, gritamos, afortunadamente estamos vivas”, acotó.

Otros pernotaron en vehículos aparcados en las calles. Las autoridades advirtieron que no regresen a las casas con daños estructurales.

Partes de la capital se quedaron sin electricidad y sin cobertura de celular, y los terremotos dañaron y obligaron a cerrar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas, el principal del país, dijo Rodríguez.

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En Caracas se suspendieron los servicios de metro y de gas natural, dijo. Las clases también se cancelarán durante varios días, y el Ministerio de Educación dijo que algunos edificios escolares se usarían como refugios y centros de donación.

La falta de señal de telefonía celular en partes de Venezuela agravó la angustia de muchas familias, en particular de aquellas entre los más de 7.7 millones de personas que han dejado el país durante su prolongada crisis y que tenían dificultades para comunicarse con familiares dentro del país.

Decenas de personas recurrieron el jueves a las redes sociales para pedir ayuda para encontrar a sus seres queridos, publicando fotos de familiares desaparecidos y su última ubicación conocida.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, en el exilio, recurrió a X para enviar deseos de “fortaleza, serenidad y solidaridad”.

El país es golpeado dos veces por grandes sismos

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo inicialmente que el primer terremoto de magnitud 7.2 tuvo su epicentro al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, unas 105 millas al oeste de Caracas. El sismo ocurrió a una profundidad de unas 14 millas.

El USGS reportó un terremoto de magnitud 7.5 apenas un minuto después, con una profundidad de unas 6 millas y un epicentro a 10 millas al suroeste de Morón.

Varios gobiernos ofrecen asistencia

Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles. Dijo que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados por los terremotos, y que había dado instrucciones a los ministros de Economía y Finanzas de que supervisaran la iniciativa.

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Las ofertas de ayuda llegaron de países de todo el mundo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una publicación en X a primera hora del jueves que Estados Unidos “despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria a Venezuela”.

Rodríguez —quien se convirtió en presidenta encargada después de que una operación militar estadounidense capturara a su predecesor, Nicolás Maduro, y lo llevara a Estados Unidos para ser juzgado— agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo más tarde en una publicación en X que habló con Rubio por teléfono, pero no compartió detalles. También expresó su agradecimiento a los líderes de varias naciones que han enviado mensajes de apoyo y ofrecimientos de ayuda.

Ecuador ordenó la entrega de ayuda humanitaria, y Rodríguez dijo el jueves que Qatar, México y El Salvador ya habían enviado personal de rescate.

“Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Manténganse fuertes, Venezuela”, escribió en una publicación en X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes diametralmente opuesto al gobierno de Venezuela.

Los terremotos impactan la región

Según reportes en TV Globo, se evacuaron edificios en Manaus, Belém y Macapá, en la Amazonía de Brasil. Los terremotos también se sintieron en las regiones del Caribe y del noreste de Colombia.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió varias alertas de tsumani tras los terremotos, que fueron levantadas rápidamente.

Aunque son poco comunes en Venezuela, los terremotos son frecuentes a lo largo de la costa del Pacífico, incluido en México y Chile, que se encuentran a lo largo del cinturón tectónico sísmicamente activo conocido como el Cinturón de Fuego, un área donde, según el USGS, se producen el 90% de los terremotos.