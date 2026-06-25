El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron este miércoles a ese país suramericano y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias “no son buenos”.

“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!”, expresó Trump en un breve mensaje en la red social Truth.

“He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT”, concluyó Trump.

PUBLICIDAD

Los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en la tarde del miércoles con apenas unos segundos de diferencia dejaron numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas en Caracas.

Las autoridades aún no han ofrecido un informe de daños o de heridos y fallecidos, aunque el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó víctimas fatales, sin precisar una cifra.

Según una proyección del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los terremotos registrados frente a la costa de Venezuela podrían dejar un saldo potencial de entre 10,000 y 100,000 fallecidos, de acuerdo con la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los terremotos que afectaron la zona central del país y anunció la activación de toda la red de salud pública y privada del país.