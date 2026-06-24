El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello confirmó que el municipio de Chacao en Caracas es uno de los más afectados tras el terremoto de 7.1 que sacudió a ese país en la tarde del miércoles.

23 Fotos El sismo tuvo una magnitud de 7.5.

“El municipio de Chacao, tiene afectaciones. En Caracas es una de las zonas más graves que tenemos pero ahí está el corredor sísmico. Pero también tenemos en El Paraíso, en San Bernardino, en Lidice. Tenemos afectaciones que nos están llegando en La Guaira, nos están llegando reportes en el estado de Aragua, en el estado Carabobo. Y estamos levantando toda la información”, manifestó el funcionario en entrevista telefónica a la televisora Veteve.

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Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

“Nuestro pueblo ha salido a resguardarse en plena calle, como es lógico. Nadie debe quedarse en los edificios”, manifestó el funcionario, quien no pudo entrar en detalles específicos de la magnitud de los daños. “Les recomendamos que estén en las calles en plena calma”, añadió Cabello, al tiempo que advirtió que todos los recursos de emergencia del estado han sido desplegados. “Hemos ordenado por instrucciones de la presidenta, el corte, para que todos estén en cuenta, del gas directo a los edificios. Porque tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir algún tipo de incidente con el gas”.

Cabello confirmó que múltiples edificios, casas y viviendas se han desplomado, tal como han dejado ver videos en las redes sociales, lo que catalogó como “alarmante”, al tiempo que insistió en que la gente debe mantenerse en las calles ante la posibilidad de réplicas.

A pesar de la escasa información oficial sobre daños hasta este momento, videos en redes sociales daban cuenta del colapso de edificio y el corte de servicios de telefonía y energía eléctrica en diferentes estados, así como carreteras cerradas debido a los escombros. El aeropuerto de Caracas, en la zona de Maiquetía, también presentaba graves daños que provocaron la interrupción de las operaciones.