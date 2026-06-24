TOKIO. Un fuerte terremoto sacudió la costa norte de Japón el jueves, informó la agencia meteorológica.

El sismo tuvo una magnitud preliminar de 6.9 y se localizó frente a la costa este de Iwate, pero no existe peligro de tsunami, indicó la Agencia Meteorológica de Japón. El epicentro se ubicó a unos 50 kilómetros (30 millas) de profundidad.

El temblor se produjo en una zona donde se han registrado fuertes sismos repetidamente en los últimos meses.

El movimiento telúrico se registró poco después de que otro terremoto de 7.1 se registrara en Venezuela.