CARACAS. Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, provocando el colapso de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país sudamericano. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre personas heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los terremotos tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,5 y se produjeron con un minuto de diferencia. El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros (104 millas) al oeste de la capital, Caracas. El primer terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros (8 millas), mientras que el segundo registró una profundidad de 10kmsy su epicentro se situó a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

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"Venezuela":

Porque se registró un #sismo de 7.1 en Caracas pic.twitter.com/oce18BIMnZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 24, 2026

Los residentes de la capital salieron de los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver muros enteros derrumbados, dejando los muebles a la vista desde la calle. También se observaron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de la capital.

🔴 7.1-magnitude earthquake hits Venezuela, causing damage to buildings in Caracas.



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El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el sismo se sintió en varios estados y agregó que en el barrio de Altamira, en Caracas, se registraron situaciones “alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

El terremoto se sintió en la vecina Colombia, según reportes de los medios.

Footage seen from inside a building as the 7.5 magnitude earthquake struck in Venezuela. Severe damage has been reported across Northern Venezuela, as numerous reports of injuries have also been reported. pic.twitter.com/E2IohOsJAU — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026

ÚLTIMA HORA | Se registra poderoso terremoto de 7,1 de magnitud en Venezuela: reportan colapsos de varias edificaciones en Caracas https://t.co/vVhsFVi6Mi pic.twitter.com/Xi1BueJJit — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 24, 2026

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Holy shit! This is what the shaking was like during the M7.1 earthquake that just hit Venezuela....👀👀 pic.twitter.com/ZXi5oeBZeD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago...👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026